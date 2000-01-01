"عقب سيجارة".. يغرم بريطاني 42 ألف جنيه

10:35 م | الأحد 07 يوليو 2019
سجائر

سجائر

كتب: الوطن

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قضت محكمة بريطانية بتغريم سائق سيارة من مدينة بليموث حوالي 2000 جنيه إسترليني(41.665 جنيه مصري)، بعد ضبطه وهو يرمي عقب سيجارة من نافذة سيارته.

ورفض السائق، الذي يدعى جاري جونز، ويبلغ من العمر 30 عاما، دفع إشعار غرامة بقيمة 80 جنيها إسترلينيا في البداية، بسبب إلقاء النفايات من نافذة سيارته، وفقا لما نقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن صحيفة "mirror" البريطانية.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يحضر، جونز، جلستي المحاكمة، لذا، حكم القاضي على الشاب بغرامة بقيمة 300 جنيه إسترليني ومصاريف وصلت لـ1665 جنيها إسترلينيا، لتصل القيمة الكلية المطلوبة 2000 جنيه إسترليني.

واقعة جاري جونز ليست الأولى، فقد سبق تغريم شخصين بدفع غرامات وصلت لـ450 جنيها و165 جنيها أسترلينيا نتيجة لرمي عقاب السجائر من نافذة السيارة.

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