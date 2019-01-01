أحد أكثر الأماكن تعاسة في العالم.. أبرز المعلومات عن دولة مدغشقر

10:07 م | الأحد 07 يوليو 2019
علم مدغشقر

علم مدغشقر

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

مدغشقر تصنع التاريخ بالتأهل على حساب الكونغو لربع نهائي الكان

مدغشقر تصنع التاريخ بالتأهل على حساب الكونغو لربع نهائي الكان

الكونغو تتعادل أمام مدغشقر بالدقيقة 90

الكونغو تتعادل أمام مدغشقر بالدقيقة 90

بالفيديو| برأسية وصاروخية.. منتخب مدغشقر يتعادل أمام الكونغو في الشوط الأول

بالفيديو| برأسية وصاروخية.. منتخب مدغشقر يتعادل أمام الكونغو في الشوط الأول

مطار القاهرة يستقبل أكبر طائرة بالعالم على متنها 474 مشجعا من مدغشقر

مطار القاهرة يستقبل أكبر طائرة بالعالم على متنها 474 مشجعا من مدغشقر

اسنطاع منتخب مدغشقر أن يلفت الأنظار من جديد في بطولة أمم أفريقيا 2019، بالفوز اليوم على الكونغو بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بينهما 2-2، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم الأحد على ملعب "الإسكندرية" ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

تعتبر هذه النسخة من بطولة أمم أفريقيا هي المشاركة الأولى لمنتخب مدغشقر طوال تاريخها.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن مدغشقر، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

رابع أكبر جزيرة في العالم

تبلغ مساحتها 226.917 ميلًا مربعًا، ما يجعلها رابع أكبر جزيرة في العالم، وعدد سكانها 26.2 مليون نسمة.

لم يتم اكتشافها حتى عام 500 ميلادية

لم يدخلها البشر إلا مؤخرًا نسبيًا، ربما حتى بعد عام 500 بعد الميلاد.

جنة مليئة بالحياة البرية

هناك مصطلح اسمه "mega diverse" يطلق على 17 دولة فقط، هذه الدول تعتبر من ذوي التنوع البيولوجي الشديد، وبالطبع مدغشقر منهم، وذلك بفضل عدم وصول البشر إليها إلا مؤخرا.

بها أجناس حيوانات غير موجودة في العالم كله

يوجد في مدغشقر 50 نوعا من الليمور، 99% من أنواع الضفادع، و36 نوعا من الطيور، وتضم 100% من الليمور في العالم، ونصف أنواع الحرباء، و6% من الضفادع، ويوجد بها 8 أنواع من الحيوانات آكلة اللحوم، 7 منها غير موجودة في مكان آخر في العالم، أشهرها حيوان يسمى "الفوسا".

من أكثر الأماكن استهلاكا للحشيش

يقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن واحدا من كل 10 في مدغشقر يدخن الحشيش، وهذه نسبة مئوية مرتفعة للغاية.

أحد أكثر الأماكن تعاسة في العالم

يصنف تقرير السعادة العالمية، فنلندا باعتبارها أكثر الأماكن سعادة على وجه الأرض، من بين 156 دولة، تليها النرويج والدنمارك وأيسلندا.

مدغشقر هي البلد الـ14 من حيث ترتيب الأقل سعادة، وتعتبر واحدة من أفقر الأماكن في العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1554 دولارًا، ما يضعه في المرتبة 179 من أصل 187 دولة، ومتوسط ​​العمر المتوقع عند 65.5 فقط.

يرتدي الرجال والنساء نفس الملابس

Lamba هي الملابس التقليدية التي يرتديها سكان مدغشقر، رجالًا ونساء، وهو قطعة قماش مستطيلة ملفوفة حول الجسم، ولها تصميمات مختلفة تناسب كل مناسبة.

دولة زراعية

يعتمد اقتصاد مدغشقر على عدة زراعات، أهمها الأرز والقهوة والفانيليا والقرنفل.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

7 عادات يومية تؤدي إلى فقدان الوزن والحفاظ عليه دون "دايت"

7 عادات يومية تؤدي إلى فقدان الوزن والحفاظ عليه دون "دايت"

تقدم استشاري العلاج الطبيعي والسمنة لـ "الوطن" العادات اليومية التي تجعل الشخص يحافظ على وزنه وآخرون يفقدون الوزن بدون اتباع نظام غذائي مرهق
بـ"فوتوشوب جابر".. محمد رمضان وياسمين صبري بدلا من أبطال "علاء الدين"

بـ"فوتوشوب جابر".. محمد رمضان وياسمين صبري بدلا من أبطال "علاء الدين"

جابر يستبدل أبطال الفيلم العالمي علاء الدين، بمحمد رمضان وياسمين صبري وكريم عبدالعزيز، فتخيل شخصياتهم وصممها على بوسترات الفيلم، ولاقى دعما كبيرا من الفنانين
سقوط رجل وامرأة من الطابق الـ9 خلال ممارسة العلاقة الحميمة على النافذة

سقوط رجل وامرأة من الطابق الـ9 خلال ممارسة العلاقة الحميمة على النافذة

سقط رجل وإمرأة في روسيا من نافذة الطابق التاسع أثناء ممارسة العلاقة الحميمة على النافذة.
رانيا يوسف تحظر إبراهيم سعيد بسبب صورة الفستان.. واللاعب: "هيما مصدوم"

رانيا يوسف تحظر إبراهيم سعيد بسبب صورة الفستان.. واللاعب: "هيما مصدوم"

خلاف بين إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق والفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها الجديد، حيث أثار تعليقه غضبها لتقوم بحظره على "تويتر".
رضا عبدالعال يربح الرهان من جديد: المنتخب خرج من أمم أفريقيا

رضا عبدالعال يربح الرهان من جديد: المنتخب خرج من أمم أفريقيا

أعاد مشهد خروج المنتخب من أمم أفريقيا رهانا بين مجدي عبدالغني ورضا عبدالعال حول بقاء المنتخب المصري في البطولة.