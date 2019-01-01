أحد أكثر الأماكن تعاسة في العالم.. أبرز المعلومات عن دولة مدغشقر

اسنطاع منتخب مدغشقر أن يلفت الأنظار من جديد في بطولة أمم أفريقيا 2019، بالفوز اليوم على الكونغو بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بينهما 2-2، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم الأحد على ملعب "الإسكندرية" ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

تعتبر هذه النسخة من بطولة أمم أفريقيا هي المشاركة الأولى لمنتخب مدغشقر طوال تاريخها.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن مدغشقر، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

رابع أكبر جزيرة في العالم

تبلغ مساحتها 226.917 ميلًا مربعًا، ما يجعلها رابع أكبر جزيرة في العالم، وعدد سكانها 26.2 مليون نسمة.

لم يتم اكتشافها حتى عام 500 ميلادية

لم يدخلها البشر إلا مؤخرًا نسبيًا، ربما حتى بعد عام 500 بعد الميلاد.

جنة مليئة بالحياة البرية

هناك مصطلح اسمه "mega diverse" يطلق على 17 دولة فقط، هذه الدول تعتبر من ذوي التنوع البيولوجي الشديد، وبالطبع مدغشقر منهم، وذلك بفضل عدم وصول البشر إليها إلا مؤخرا.

بها أجناس حيوانات غير موجودة في العالم كله

يوجد في مدغشقر 50 نوعا من الليمور، 99% من أنواع الضفادع، و36 نوعا من الطيور، وتضم 100% من الليمور في العالم، ونصف أنواع الحرباء، و6% من الضفادع، ويوجد بها 8 أنواع من الحيوانات آكلة اللحوم، 7 منها غير موجودة في مكان آخر في العالم، أشهرها حيوان يسمى "الفوسا".

من أكثر الأماكن استهلاكا للحشيش

يقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن واحدا من كل 10 في مدغشقر يدخن الحشيش، وهذه نسبة مئوية مرتفعة للغاية.

أحد أكثر الأماكن تعاسة في العالم

يصنف تقرير السعادة العالمية، فنلندا باعتبارها أكثر الأماكن سعادة على وجه الأرض، من بين 156 دولة، تليها النرويج والدنمارك وأيسلندا.

مدغشقر هي البلد الـ14 من حيث ترتيب الأقل سعادة، وتعتبر واحدة من أفقر الأماكن في العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1554 دولارًا، ما يضعه في المرتبة 179 من أصل 187 دولة، ومتوسط ​​العمر المتوقع عند 65.5 فقط.

يرتدي الرجال والنساء نفس الملابس

Lamba هي الملابس التقليدية التي يرتديها سكان مدغشقر، رجالًا ونساء، وهو قطعة قماش مستطيلة ملفوفة حول الجسم، ولها تصميمات مختلفة تناسب كل مناسبة.

دولة زراعية

يعتمد اقتصاد مدغشقر على عدة زراعات، أهمها الأرز والقهوة والفانيليا والقرنفل.