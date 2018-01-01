بالصور| حارس ومدافع ومهاجم.. "نداهة" الغردقة تخطف نجوم ريال مدريد

09:25 م | الأحد 07 يوليو 2019
سيرجيو راموس في الغردقة

سيرجيو راموس في الغردقة

كتب: عبدالرحمن قناوي

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سيرجو راموس يغادر مطار الغردقة الدولي

سيرجو راموس يغادر مطار الغردقة الدولي

"الآن عرفت لماذا يتحدثون عن مصر وشعبها بهذا الشكل" جملة اختتم بها سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا زيارته لمدينة الغردقة، وذلك في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقضى مدافع ريال مدريد صاحب الـ33 عامًا، عطلته الصيفية بمدينة الغردقة في مصر، وهي رحلة شهر العسل الخاصة باللاعب الإسباني وزوجته، كما حرص اللاعب على اصطحاب أفراد عائلته خلال تلك الرحلة.

وحرص لاعب ريال مدريد على الذهاب في عدة رحلات بحرية على متن أحد القوارب في مدينة الغردقة، كما حرص على أداء العديد من التدريبات البدنية الشاقة هناك للحفاظ على لياقته.

 

راموس على خطى لاعبي ريال مدريد

لم يكن سيرجيو راموس أول لاعبي فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، الذي يقضي عطلته الصيفية في مدينة الغردقة، حيث سبقه خلال الشهر الماضي، حارس ريال مدريد الكوستاريكي كايلور نافاس، والذي قضى عدة أيام في البلاد لدعم السياحة في مصر.

وزار حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، أكبر مدينة ألعاب مائية بالبحر الأحمر، الجنجل أكوا بارك الغردقة، مجموعة "بيك الباتروس"، بصحبة رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

كايلور نافاس انبهر بالغردقة ودعا أصدقائه لزيارتها

وأبدى نافاس إعجابه وانبهاره بجمال الغردقة وسحرها كمدينة سياحية، ومستوى الخدمات الفندقية، ووصفها بالمبهرة، ووجه الدعوة إلى أصدقائه وجماهيره بمختلف أنحاء العالم لزيارتها ومنتجعاتها السياحية وشواطئها الساحرة.

بنزيما ينسى استبعاده من كأس العالم في الغردقة

وخلال صيف العام الماضي، وبدعوة خاصة من كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، قضى النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، إجازة قصيرة في مدينة الغردقة للترويج للسياحة في مصر، عقب استبعاده من قائمة منتخب بلاده لكأس العالم 2018 في روسيا، وأبدى إعجابه الشديد بالمدينة الساحلية وطبيعة جوها وعبر عن إعجابه بشواطئها الخلابة.

 

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