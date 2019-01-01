سعرها الأصلي 6 دولارات.. بيع قطعة شطرنج أثرية في لندن بـ15 مليون جنيه

"لويس واردر"، إحدى أشهر قطع الشطرنج في العالم، عادت من جديد لتثير ضجة واسعة بعد أن بيعت في مزاد بلندن، بسعر خيالي.

ووصل سعر قطعة "لويس واردر" إلى ما يعادل 929 ألف دولار (15 مليونا و440 ألف جنيه مصري) في دار مزادات سوثبيز البريطانية، بحسب موقع "سي إن إن" الأمريكي.

مؤخرا كانت "لويس واردر" ملك تاجر قطع أثرية في أسكتلندا، اشتراها بحوالي 6 دولارات في عام 1964، ولكنه كان يجهل قيمتها الحقيقية، لذا بقيت محفوظة في درج خزانة لمدة 55 عاماً.

وفحصت عائلة المشتري القطعة، التي تعتبر جزءاً من مجموعة "Lewis Chessmen"، في دار مزادات سوثبيز، بعد وفاة صاحبها وقررت بيعها، لتكون أول قطعة تُباع من المجموعة الشهيرة.

وذكر متحدث باسم العائلة، رفض ذكر اسمه، أن القطعة عُرضت باسم "Antique Walrus Tusk Warrior Chessman".

وأضاف أن جده الذي اشترى القطعة في بداية الأمر لم يكن يدري أنه يملك قطعة أثرية مهمة، فخبأها في المنزل وعندما توفي هو وزوجته، ورثت أمي القطعة.

قطع "Lewis Chessmen"، وجدت في هبريدس عام 1831، ولكن ظروف اكتشافها بقيت غامضة، إذ عُثر على 93 قطعة، غالبيتها منحوتة من العاج، ولكن قطعة الفارس وأربعة "حراس" كانت مفقودة.

وبالإضافة إلى 93 قطعة الذين وجدوا عام 1831، يحتفظ المعرض البريطاني في لندن بـ82 قطعة، بينما بقيت 11 قطعة في المتحف الوطني الأسكتلندي.