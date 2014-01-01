بالفيديو| حالة نادرة.. ولادة طفلتين بقلب واحد في الهند

07:53 م | الأحد 07 يوليو 2019
التوأم السيامي المولود في الهند بقلب واحد

التوأم السيامي المولود في الهند بقلب واحد

كتب: الوطن

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وضعت سيدة في ولاية أوديشا الموجودة في الهند توأم سيامي، طفلتين، بقلب واحد، ولا يعرف الأطباء بعد ما المصير الذي ينتظرهما.

وبلغ وزن التوأم عند ولادتهما 3.8 كيلوجرام، وتتشاركان بنفس النبض وضغط الدم، بحسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "ذي نيويورك بوست".

وأجريت جميع الفحوصات اللازمة للطفلتين السياميتين، من أجل معرفة إمكانية فصلهما بالرغم من أن الأطباء والخبراء لا يعرفون تماما ما الذي ينتظر الطفلتين مستقبلا، لأن لديهما قلبا مشتركا وهما متقابلتان.

وقال الطبيب في المستشفى الذي ولدت فيه الطفلتان، البروفيسور ساروج ساثباتي، إن "الفصل سيكون مستحيلا تقريبا في مثل هذه الحالات، لأن التوأم متشاركتان بأعضاء حيوية مصيرية وهذا ما يقلل فرص بقائهما على قيد الحياة بعد العملية".

حالات الولادة المشابهة لا تحدث إلا نادرا، ومنها واقعة شهدتها إحدى العيادات الخاصة بمدينة كوم أمبو، في أبريل الماضي، إذ وضعت امرأة عشرينية طفلا برأسين، ورغم ذلك كان يتمتع بصحة جيدة، وتم نقله إلى حضانة مستشفى كوم أمبو المركزي.

وهذه الحالة تعتبر من الولادات النادرة، فالطفل خرج برأسين وعمودين فقريين، وكذلك بأمعاء وقلب وجذع واحد.

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وضعت أم إندونيسية طفلها بعد عناء دام 9 أشهر برأس على شكل قلب، في حالة نادرة جدا، خلال عام 2014.

وكان يعاني الطفل محمد نافع من ورم ضخم في الجانب الأيمن من وجهه تسبب في جعل رأسه يبدو على شكل قلب، وأشار الأطباء إلى أن الورم نما بشكل سريع جدا قبل الولادة مباشرة.

وقالت الأم: "أنا حائرة ماذا أفعل مع ابني، والأطباء لا يمكن أن يفعلوا الكثير لمرض ابني ولم أحصل على الخدمة القصوى".

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