زوجان من ليتوانيا يفوزان بلقب بطولة العالم في حمل الزوجات

حصل زوجان من ليتوانيا على بطولة العالم لحمل الزوجات للمرة الثانية على التوالي في مدينة سونكايارفي الفنلندية، في نسختها الـ24.

وجرت المسابقة في مضمار يتضمن الركض والخوض في بركة من المياه واجتياز العديد من العقبات، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وتفوق الزوجان فيتواتاس كيركيلياوسكاس ونيرينجا كيركيلياوسكيني على بطل العالم الفنلندي تايستو ميتينين الفائز بالبطولة 6 مرات بحصولهم على اللقب، بفارق ضئيل بلغ 0.1 ثانية.

وتستقطب بطولة حمل الزوجات آلاف الزوار كل عام بالبلدة الواقعة بوسط فنلندا التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة.

وتقام مثل هذه المسابقة أيضا منذ 20 عامًا في أمريكا، حيث يقوم الرجال خلالها بحمل زوجاتهم فوق ظهورهم، ويتخطون العقبات التي تواجههم في طريقهم سواء بعض الحفر أو غيرها من التحديات التي وضعت ضمن شروط البطولة.

ومن الملفت، أن المئات من سكان هذه المناطق يقفون لتشجيع الأزواج المشاركين في المسابقة والمعرفة باسم "بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات"، وحثهم على المنافسة لتحقيق الفوز.

ويرتدي المتنافسون في المسابقة قمصانا عليها أرقام ويقفون عند نقطة الانطلاق، مع وضع ساعة لاحتساب زمن المنافسة، وبعدها يحمل الأزواج زوجاتهم، ومن أهم شروط المسابقة هو ألا يقل وزن الزوجة عن 50 كيلو جراما، ويجتاز المشاركون مسافة تزيد عن 500 متر عبر مستنقعات تتخللها عوائق مائية، مع اختلاف الشروط والقواعد في كل عام، كما أنها تختلف من دولة لأخرى.

ومثلها كمثل أي بطولة أخرى، هناك منصة تتويج للفائزين، ويتسلم الزوجان بعض النقود وصناديق من الجعة، وفي بعض الدول يحصل الفائز على كمية من البيرة تعادل وزن شريكته.