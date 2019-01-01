التوتر والمشكلات الهرمونية وراء عدم الحصول على عضلات بطن مشدودة

يحرص الكثير من الأشخاص على ممارسة الرياضة بشكل مستمر واتباع أنظمة غذائية صحية للحصول على جسد ممشوق، لكن عادة ما يهتم الأشخاص بتكوين عضلات بطن مشدودة، ويفشلون في تحقيق ذلك.

"سبوتنيك" نقلت عن موقع popsugar الأمريكي، أنّ هناك بعض الأمور التي تساعد على شد عضلات البطن وتظهرها "سكس باك"، وهي كما يلي.

اتباع التمارين الرياضية الصحيحة

أشار الموقع إلى التركيز على أداء تمارين الكارديو والقوة بشكل مستمر، إذ إنّها طريقة فعالة لحرق دهون البطن، وبناء العضلات في المنطقة في وقت واحد، فكلما زادت الكتلة العضلية زاد معدل الحرق داخل الجسد، لذلك يجب أداء التمرينات أسبوعيًا لمدة 30 دقيقة على الأقل.

مراجعة الطبيب لعلاج المشكلات الهرمونية

رغم ممارسة الرياضة واتباع أنظمة غذائية محددة، إلا أنّ عدم الحصول على عضلات بطن ممشوقة، قد يكون بسبب بعض المشكلات الهرمونية، لذلك يجب مراجعة أخصائي غدد للتعرف على المشكلة ومعالجتها.

علاج أسباب التوتر

التوتر الزائد والمستمر يتسبب في إنتاج هرمون "الكورتيزول" الذي يؤثر على معدلات الحرق في الجسد، لذا يجب الحصول على أكبر قدر من هدوء الأعصاب، إذ إنّ زيادة الهرمون تدفع إلى تناول الكثير من الأطعمة والحصول على فترات نوم قصيرة.