رضا عبدالعال يربح الرهان من جديد: المنتخب خرج من أمم أفريقيا

خرج المنتخب المصري من بطولة أمم أفريقيا بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 من البطولة، بهدف مقابل لا شيء، مساء أمس.

أعاد مشهد خروج المنتخب المصري من الدور الـ16 لذاكرة الجماهير رهانا بين مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة المصري، ورضا عبدالعال.

وتراهن عبدالعال مع مجدي عبدالغني خلال استضافتهما في برنامج "اللعيب"، الذي يقدمه مهيب عبدالهادي، يوم 11 يونيو الماضي، على أن منتخب مصر لن يكون هو صاحب لقب البطولة، برغم كل المقومات واستضافة البطولة على أرضنا.

وذكر رضا عبدالعال عند سؤاله عن الفائز بلقب بطولة أمم أفريقيا لعام 2019، أن الفائز لن يكون منتخب مصر، وإنما الفرق التي ستستعد جيدا، والتي لن تكون مصر منها.

وقال رضا عبدالعال موجها كلامه إلى عضو اتحاد الكرة "عشان يبقى الرهان على الهوا، لو مخدناش البطولة دي أجيري دا يمشي وتجيبوا الراجل بتاع وادي دجلة (مشيرا إلى تاكيس جونيس مدرب الفريق)".

وكان رد مجدي عبدالغني هو "ممكن ميبقاش المدرب هو السبب"، فعاد رضا عبدالعال وقال "بص أي حاجة بيشيلها المدرب".

وعقب نهاية اللقاء بين مصر وجنوب أفريقيا وخروج الفراعنة من البطولة، ‏علق الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قائلا: "كلنا منعرفش حاجة والوحيد اللي عارف كان رضا عبدالعال.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وانتابت المصريون، بينهم الإعلاميون والفنانون، حالة من الحزن بعد أن ودع "الفراعنة" بطولة كأس الأمم الأفريقية من ثمن النهائي، وعلق الكثيرون على الأمر، منهم الفنان أحمد السعدني أعرب الفنان أحمد السعدني، الذي كتب: "أما تتنيل تاخد قرار صح أو غلط مترجعش فيه أبداً واسأل الجوهري الله يرحمه.. نستاهل السقوط والفشل الذريع".

واكتفى الفنان يوسف الشريف، في تعليقه على المباراة ، بقوله "لا تعليق"، وفي رأي إبراهيم سعيد، كابتن منتخب مصر سابقا، قال: "عشان اختيارات الجهاز فاكرين إنهم بيشاركوا في بطولة ودية، ده الطبيعي في الأداء والنتيجة".

هذا الرهان ليس الأول لرضا عبد العال، فهناك عدة رهانات بينه وبين الإعلامي إبراهيم فايق، الذي كان عبد العال ضيفا دائما في برنامجه، أبرزها أنه في برنامج "الحريف" الذي كان يذاع على فضائية "dmc sports"، حول بقاء المنتخب في مونديال روسيا 2018.

وتراهن فايق وعبد العال على الهواء، بشأن صعود منتخب مصر، وتخطي دور المجموعات لبطولة لكأس العالم، مثلما توقع الثاني، بينما توقع الأول الخروج دون تحقيق مكسب واحد "حصالة"، وانتهت النتيجة لصالح توقعات الأول.