شركة تبحث عن متذوقي شيكولاتة مقابل 2550 جنيها في الأسبوع

تبحث شركة بريطانية عن أشخاص ليشغلوا وظائف متذوقي شيكولاتة مقابل راتب كبير يصل إلى 2550 جنيها في الأسبوع.

ولدى شركة Mars Incorporated الأمريكية لتصنيع الحلويات 8 أماكن خالية لوظيفة متذوق شيكولاتة، بدوام جزئي، بحسب موقع "lad bible".

سيتقاضى من يحصل على وظيفة متذوق شيكولاتة مرتب يتراوح بين 9.76 جنيه إسترليني (202 جنيه مصري) إلى 10.25 جنيه إسترليني (213 جنيها مصريا) في الساعة، ويمكن العمل لمدة 12 ساعة في الأسبوع، أي الحصول على راتب يتراوح بين 117 جنيها إسترلينيا (2430 جنيها مصريا) و123 جنيها إسترليني (2560 جنيها مصريا) أسبوعيا.

وسيخضع المتقدمون للوظيفة إلى عملية اختبار صارمة للنظر في قدرتهم على تقييم الأطعمة المختلفة على نطاق من 1 إلى 15 لمعرفة مدى كونها حلوة أو لذيذة أو مرة أو مالحة.

وإذا تجاوز المقدم هذه المرحلة، سيحصل على تدريب مكثف مدته 6 أشهر قبل أن يبدأ الوظيفة الفعلية، ويمكن التقدم من هنا.

سوف يتذوق المرشحون الناجحون بعد ذلك مجموعة واسعة من الحلويات بالإضافة إلى المشاركة في التدريب المتعلق بالمنتجات.

وقالت ليندا لوبيز، كبير مديري المتذوقين في الشركة: "نحن مسرورون لتوظيف مجموعة من محبي الشوكولاتة، ونشجع أي شخص مهتم بقوام وأذواق الشوكولاتة على التقدم، ونحن سندربك على البقية".