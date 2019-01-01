سقوط رجل وامرأة من الطابق الـ9 خلال ممارسة العلاقة الحميمة على النافذة

09:52 م | السبت 06 يوليو 2019
سيارة إسعاف روسية- صورة أرشيفية

سيارة إسعاف روسية- صورة أرشيفية

كتب: الوطن

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تفاجأ سكان حي نيفسكي، بمدينة بطرسبورج الروسية، بسقوط رجل وامرأة من نافذة الطابق التاسع، أثناء ممارستهما الجنس على حافة النافذة.

وقال شهود عيان، إن واحدة من نساء الحي شاهدت جهاز تلفاز يسقط، ثم شاهدت رجل وامرأة يسقطان، فجر أمس الجمعة، من نافذة منزل يطل على شارع سوليدارنوستي، واستدعت الشرطة على الفور، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وجدت جثة امرأة في الـ25 أو الـ30 من عمرها، بالقرب من البناء السكني، وبجانبها ممسحة وتلفاز محطم، ولكن لم يتم العثور على الرجل، ومن المعتقد أن الرجل غادر مكان الحادث فورا، لأن إصاباته اقتصرت على كدمات خفيفة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المرأة المتوفاة تناولت الخمر مع 4 أصدقاء في شقة في الطابق التاسع، وبعدها مارست الجنس مع أحد الرجال على حافة النافذة لتكون بعيدا عن البقية، ففقد الثنائي توازنهما وسقطا من النافذة.

أما عن الرجل المجهول، لا يزال البحث عنه مستمرا هو وبقية الأصدقاء، وتقوم الشرطة بالتحقيقات اللازمة لتحديد هويات أطراف الحادث.

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