بالفيديو| حكاية تعادل وحيد بين مصر وجنوب أفريقيا أنهى حقبة "المعلم"

09:26 م | السبت 06 يوليو 2019
بالفيديو| حكاية تعادل وحيد بين مصر وجنوب أفريقيا أنهى حقبة المعلم

بالفيديو| حكاية تعادل وحيد بين مصر وجنوب أفريقيا أنهى حقبة المعلم

كتب: عبدالرحمن قناوي

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مسيرة تدريبية دامت 6 سنوات مع منتخب مصر الأول، حقق خلالها المعلم حسن شحاتة، المدير الفني السابق والتاريخي لمنتخب الفراعنة إنجازًا فريدًا من نوعه بالتتويج ببطولة أمم أفريقيا 3 مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، أنهاها تعادل مع منتخب جنوب أفريقيا، هو الوحيد في تاريخ اللقاءات بين الفراعنة والأولاد.

والتقى منتخب مصر مع نظيره الجنوب الأفريقي 11 مرة خلال تاريخ لقاءاتهما معًا، على المستويين الودي والرسمي، فاز "البافانا بافنا" في 6 لقاءات، بينما حقق الفراعنة الانتصار في أربع مباريات وحسم التعادل مباراة واحدة، والتي كانت لها تأثير بالغ الأثر على منتخب مصر ومدربها التاريخي.

دخل منتخب مصر الحاصل على ثلاث بطولات متتالية لأمم أفريقيا تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2012 ضمن مجموعة سهلة على الورق، ضمت سيراليون والنيجر وجنوب أفريقيا، إلا أن الفراعنة قدموا أداء باهتًا للغاية وصادمًا لجمهورهم، حتى إن منتخب حسن شحاتة وصل للجولة الرابعة أمام جنوب أفريقيا يوم 5 يونيو 2011 حاملًا في جعبته نقطة واحدة وضعته في مؤخرة المجموعة.

المباراة التي كان منتخب مصر مطالبًا فيها بالفوز لا غير، للإبقاء على حظوظه في التأهل للبطولة التي يحمل لقبها، لم يستطع فيها أي من كتيبة حسن شحاتة المدججة بالنجوم هز شباك منتخب البافانا بافانا، ليخرج الفراعنة رسميًا من سباق التأهل لأمم أفريقيا 2012 في غينيا الاستوائية والجابون.

عقب نهاية المباراة، تقدم المعلم باستقالته من تدريب منتخب مصر، ليقبلها سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري آنذاك، منهيًا حقبة تاريخية لحسن شحاتة مع الفراعنة، أصبح خلالهم المدرب التاريخي لمصر عبر تاريخها بإنجاز لم يسبقه إليه أحد.

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