ثمنهما 25 مليون جنيه.. بيع مسدسين مصنوعين من نيزك فضائي

تنوي دار المزادات الأمريكية "هيريتيج"، بمدينة دالاس، عرض مسدسين مصنوعين من نيزك فضائي عمره 4.5 مليار سنة للبيع.

وسيقام المزاد خلال هذا الشهر، ومن المحتمل أن تصل المزايدات في سعر المسدسين إلى نحو 1.5 مليون دولار (حوالي 25 مليون جنيه مصري)، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

النيزك الذي تم تصنيع المسدسين من أجزائه مكتشف عام 1906 بالسويد، أما عن تصميمهما، هو مستوحى من مسدس كولت الكلاسيكي الشهير الذي صنع عام 1911، والذي كان سلاح الجيش الأمريكي في تلك الفترة.

ويجري المزاد على المسدسين، من عيار0.45، إما بشكل فردي أو مجتمعان، يوم 20 يوليو الجاري، في منطقة دالاس الأمريكية.

وقال مدير دائرة العلوم والطبيعة في هيريتيج للمزادات، كريج كيسيك، إن معظم أجزاء المسدسين المعدنية مصنوعة من النيزك، وتقديرات ما قبل البيع تشير إلى أن سعرهما ما بين مليون، ومليون ونصف المليون دولار، أما بشكل فردي فقد يصل سعر الواحد منهما إلى نحو نصف مليون دولار.

وتطلبت عملية تصنيع المسدسين، حرصا هائلا خلال عملية تقطيع النيزك، لأن النيزك كان يحتوي على شوائب شبيهة بالألماس، وبالتالي فإن عملية تقطيع النيزك كانت صعبة للغاية.