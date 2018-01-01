صور زرافة مهدده بالإنقراض تضع مولودها بحديقة حيوان باريس

فى حدث نادر، شهدت حديقة حيوان بالعاصمة الفرنسية باريس، ولادة أحد الزرافات، وقام مسؤلوا الحديقة بعرض المولود الجديد على الزوار، وظهر وهو يقف بثبات على أقدامه، ويبلغ طوله متر و36 سنتيمترا.

وعبر أليكسي لوكو مدير قسم العلوم والطب البيطري عن سعادته بالمولود الجديد، وتقول الحديقة إن 1400 فرد فقط من زرافات كردفان موجود في البرية حتى أوائل 2018، بحسب "سبوتنك".

ويعد ولادة زرافة فى حديقة حيوان باريس أمر نادر الحدوث حيث تعمل الحديقة على تقليل تكاثر الزرافات نظراً لصعوبة نقل الصغار إلى أماكن أخرى، وسينقل المولود الصغير إلى حديقة حيوان أخرى لأن القطيع لا يحتمل في العادة وجود الكثير من الذكور.

وتنتمي الزرافة الأم لنوع زرافة كردفان وتبلغ من العمر 11 عاما، وتستغرق فترة حملها 13 شهرا، وتعد ولادة واحد جديد من هذا النوع أمر مهم، نظراً لكونه مهددا بالانقراض.