الزلازل تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتسبب خسائر فادحة 

05:48 م | السبت 06 يوليو 2019
زلزال

زلزال

كتب: الوطن

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تعرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى زلزالين متتاليين يومى الخميس والجمعة، وتتوقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية احتمال وقوع زلزال آخر تبلغ شدته 6 درجات، وذلك بعد مرور 25 عاما على آخر زلزال ضرب الولاية عام 1994.

وبلغت شدة الزلزالين 7.1 درجة و6.4 درجة بمقياس ريختر جنوب كاليفورنيا، وسبب حرائق، ودمر الطرق السريعة، فضلا عن الأضرار التى ألحقها بعدد من المباني، والإصابات البشرية، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن: "الزلزال وقع في تمام الساعة الثامنة والثلث مساء بالتوقيب المحلي قرب بلدة ريدجكريست على بعد 202 كيلومترا شمال شرقي لوس أنجلوس، وأنه يعتبر الأعنف خلال 25 سنة، ولا تزال السلطات تقيم الأضرار التي تسبب فيها زلزال الخميس الذي شعر به أكثر من 20 مليون شخص".

وقال خبير في الهيئة في باسادينا زاكري روس: "نتوقع أن يكون هناك صدعين ساهما في حدوث الزلازل"، مضيفاً أن هناك احتمال بنسبة 6% أن يضرب المنطقة في الأيام المقبلة لكن تلك النسبة ستقل بمرور الوقت.

وفى عام 1949، ضرب زلزال قوي جنوب كاليفورنيا، بلغت شدته 6.7 درجة بمقياس ريختر، وراح ضحيته 57 شخصا، وسبب أضرارا بمليارات الدولارات.

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