سينيسون رجل مباراة المغرب وبنين.. لاعب الـ بريميرليج

07:30 ص | السبت 06 يوليو 2019
ستيفن سينيسون

ستيفن سينيسون

كتب: كريم عثمان

أخبار متعلقة

عاجل.. خروج مذل لمنتخب المغرب أمام بنين بركلات الترجيح في أمم أفريقيا

عاجل.. خروج مذل لمنتخب المغرب أمام بنين بركلات الترجيح في أمم أفريقيا

عاجل|النصيري يسجل للمغرب هدف التعادل في شباك بنين

عاجل|النصيري يسجل للمغرب هدف التعادل في شباك بنين

يحدث اليوم.. المغرب تواجه بنين والسنغال تصطدم بأوغندا

يحدث اليوم.. المغرب تواجه بنين والسنغال تصطدم بأوغندا

جماهير منتخب بنين ترتدي قميص محمد صلاح والمصور: بيحبوه جدا

جماهير منتخب بنين ترتدي قميص محمد صلاح والمصور: بيحبوه جدا

حصل اللاعب ستيفن سينيسون، قائد منتخب بنين، على جائزة رجل مباراة المغرب وبنين بعدما تألق بشكل لافت، وقاد منتخب "السناجب" للتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب المغرب، بركلات الترجيح.

فوز "سينيسون" بالجائزة جاء من قبل اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب مباراة المغرب وبنين، مساء أمس الجمعة باستاد السلام، في افتتاح منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وترصد "الوطن" معلومات عن ستيفن سينيسون رجل المباراة:

- من مواليد 1 يونيو 1984، بعمر 35 عاما.

- نشأ في بنين، وتحديدًا في مدينة "الاهي".

- طوله 178 سنتيمترا، ووزنة 72 كيلوجراما.

- يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم.

- بدأ مسيرته الكروية مع نادي ريكونس دي أتلانتيك في موسم 2003/2004.

- انتقل إلى نادي سيرتيل الفرنسي، في عام 2004، ولعب معهم حتى عام 2006.

- لعب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وويست برومينش الإنجليزي، وسندرلاند  الإنجليزي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

إصابته في "كرة القدم" غيرت مصيره من مرمطة الغربة إلى نجم سوشيال ميديا

إصابته في "كرة القدم" غيرت مصيره من مرمطة الغربة إلى نجم سوشيال ميديا

كان ماتش كرة قدم سببًا في حرمانه من عمله لمدة 6 شهور كاملة، ولكنه ايضاً كان سببًا في شهرته ونجوميته ليصبح من تريندات السوشيال ميديا. فعلى على بعد 3.500 كيلو ..
7 عادات يومية تؤدي إلى فقدان الوزن والحفاظ عليه دون "دايت"

7 عادات يومية تؤدي إلى فقدان الوزن والحفاظ عليه دون "دايت"

تقدم استشاري العلاج الطبيعي والسمنة لـ "الوطن" العادات اليومية التي تجعل الشخص يحافظ على وزنه وآخرون يفقدون الوزن بدون اتباع نظام غذائي مرهق
رانيا يوسف تحظر إبراهيم سعيد بسبب صورة الفستان.. واللاعب: "هيما مصدوم"

رانيا يوسف تحظر إبراهيم سعيد بسبب صورة الفستان.. واللاعب: "هيما مصدوم"

خلاف بين إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق والفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها الجديد، حيث أثار تعليقه غضبها لتقوم بحظره على "تويتر".
سعر الليلة بفندق راموس في الغردقة تبدأ من ١١ ألف جنيه

سعر الليلة بفندق راموس في الغردقة تبدأ من ١١ ألف جنيه

يقيم اللاعب الإسباني سيرجيو رلموس في واحد من فنادق الغردقة الشهير، ونستعرض في هذا الموضوع سعر الليلة في هذا الفندق.
بـ"فوتوشوب جابر".. محمد رمضان وياسمين صبري بدلا من أبطال "علاء الدين"

بـ"فوتوشوب جابر".. محمد رمضان وياسمين صبري بدلا من أبطال "علاء الدين"

جابر يستبدل أبطال الفيلم العالمي علاء الدين، بمحمد رمضان وياسمين صبري وكريم عبدالعزيز، فتخيل شخصياتهم وصممها على بوسترات الفيلم، ولاقى دعما كبيرا من الفنانين