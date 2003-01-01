سينيسون رجل مباراة المغرب وبنين.. لاعب الـ بريميرليج

حصل اللاعب ستيفن سينيسون، قائد منتخب بنين، على جائزة رجل مباراة المغرب وبنين بعدما تألق بشكل لافت، وقاد منتخب "السناجب" للتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب المغرب، بركلات الترجيح.

فوز "سينيسون" بالجائزة جاء من قبل اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب مباراة المغرب وبنين، مساء أمس الجمعة باستاد السلام، في افتتاح منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وترصد "الوطن" معلومات عن ستيفن سينيسون رجل المباراة:

- من مواليد 1 يونيو 1984، بعمر 35 عاما.

- نشأ في بنين، وتحديدًا في مدينة "الاهي".

- طوله 178 سنتيمترا، ووزنة 72 كيلوجراما.

- يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم.

- بدأ مسيرته الكروية مع نادي ريكونس دي أتلانتيك في موسم 2003/2004.

- انتقل إلى نادي سيرتيل الفرنسي، في عام 2004، ولعب معهم حتى عام 2006.

- لعب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وويست برومينش الإنجليزي، وسندرلاند الإنجليزي.