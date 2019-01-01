بنين.. بلاد "السناجب" التي أسقطت "أسود الأطلسي"

في مفاجأة بأولى مباريات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، نجح منتخب بنين في إقصاء منتخب المغرب في المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي أسفرت عن فوز منتخب بنين بنتيجة 4-1، ليتأهل إلى دور الثمانية.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن دولة بنين:

- تقع دولة بنين في غرب أفريقيا، ويحدها من الغرب توغو ومن الشرق نيجيريا ومن الشمال بوركينا فاسو والنيجر، ومن الجنوب تطل على خليج بنين.

- مساحة دولة بنين حوالي 110,000 كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 8 ملايين و800 ألف، وتعتبر بنين دولة استوائية وتعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة، حيث توظف قدراً كبيراً من العمالة في الزراعة.

- يقع مقر حكومة بنين في كوتونو أكبر مدينة في البلاد، ولكن العاصمة هي مدينة بورتو نوفو.

- اللغة الرسمية في الدولة هي الفرنسية وأحيانا تستخدم لغات السكان الأصليين مثل "الفون واليوربا" أكبر مجموعة دينية في بنين هي الكاثوليكية الرومانية، ويأتي بعد ذلك الإسلام، والفودون والبروتستانت.

- دولة بنين عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنطقة السلام والتعاون جنوب الأطلسي والفرانكوفونية، وتجمع دول الساحل والصحراء ورابطة منتجي النفط الأفارقة وسلطة حوض النيجر.

- عرفت بنين تاريخيا باسم داهومي خلال فترة الإستعمار وعند إستقلالها في 30 نوفمبر 1975 تم تغيير اسمها إلى بنين، تيمنا بخليج بنين الذي تقع قبالته.

- نظام الحكم في بنين يدور في إطار جمهورية رئاسية ديمقراطية تمثيلية، حيث رئيس بنين على حد سواء رئيس الدولة ورئيس الحكومة في إطار نظام متعدد الأحزاب.

- تمارس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة، وتناط السلطة التشريعية إلى كل من الحكومة والبرلمان.

- السلطة القضائية في بنين مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويستمد النظام السياسي من دستور عام 1990، وانتقل لاحقا إلى الديمقراطية في 1991.

- يمتلك الأدب البنيني تاريخا عريقاً يعود لما قبل الغزو الفرنسي والذي جعل من الفرنسية اللغة الرسمية، وبعد الاستقلال، شهدت بنين تنوع في المشهد الموسيقي وتطورت الموسيقى المحلية الشعبية مع موسيقى هايلايف الغانية والكباريه الفرنسي والروك الأمريكي، والفنك والسول والرومبا الكونغولية.