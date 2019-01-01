نادٍ رياضي يستخدم الروبوتات بدلا من البشر لمساعدة المتدربين

أعلن النادي الرياضي "ذا إكزرسايز كوتش" الواقع بولاية "أوهايو" في الولايات المتحدة الأمريكية أنه يستخدم الروبوتات بدلا من البشر كمدربين لمساعدة الزبائن التي تذهب له.

وافتتحت الشركة التي تمتلك النادي الرياضي أول فرعين لها باستخدام الروبوتات في أوهايو ولكنها تمتلك فروعا أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويعمل النادي على الحفاظ على اللياقة البدنية لجميع الأفراد من خلال توفير التدريب لهم لمدة 20 دقيقة مرتين في الأسبوع وذلك للأفراد المنشغلين دوما بسبب أعمالهم، ويتيح للزبائن التدرب بمفردهم أو التدرب مع محموعة تتكون من أربعة أفراد.

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ووفقا لما نشره الموقع الخاص به فإنه يستخدم الروبوتات بدلا من البشر كمدربين، حيث توجد أمام كل جهاز شاشة تعرض لك كيفية التمرن وعدد تمريناتك وتعرض التعديلات، كما توضح المجهود الذي تم بذله وما الاستفادة التي تمت من التدريب.

يتراوح سعر الجلسة الفردية بين 35 و49 دولاراً، بينما تدفع المجموعة بين 22 و25 دولاراً للجلسة الواحدة.