بالأرقام| مصر العاشر بين الدول الأقل سعرا للبنزين حول العالم

12:48 م | الجمعة 05 يوليو 2019
مصر فى المركز العاشر فى الدول الأقل سعرا للبنزين

مصر فى المركز العاشر فى الدول الأقل سعرا للبنزين

كتب: منى السعيد

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رغم أن سعر البنزين موحد في جميع دول العالم، إلا أن فروق الأسعار تحدث بسبب دعم المحروقات أو فرض الضرائب من الدولة، ما يؤدي إلى اختلاف في أسعار التجزئة.

ووفقا لموقع global petrol prices، فأن متوسط أسعار البنزين عالميا في الأول من يوليو وصل إلى 1.1 دولار للتر، بينما يصل متوسط سعر البنزين في مصر بعد الزيادة 0.48 دولار للتر.

ووفقا للرسم البياني للموقع فأن مصر احتلت المركز العاشر بين الدول الأقل في أسعار البنزين حول العالم، ودخل قائمة أقل الدول فنزويلا وكوبا والسودان وإيران والجزائر، والكويت ونيجيريا وكازخستان.

وجاءت هونج كونج في المرتبة الأولى في ارتفاع أسعار البنزين بمتوسط سعر وصل إلى 2.21 دولار للتر، وهو تقريبًا ضعف متوسط السعر العالمي الحالي، وبفارق 0.25 دولار عن الدولة التي تليها وهي النرويج والتي سجلت 1.96 دولار للتر.

وتتضح فروق الأسعار بين الدول النامية والمنتجة للنفط الخام، وبين الدول المصدر للمشتقات المواد البترولية، حيث تنخفض الأسعار في الأولي بصورة ملحوظة وربما زيادة الدعم، بينما ترتفع في الدول المتقدمة بسبب فرض الضرائب المختلفة.

وتعتبر الولايات المتحدة حالة خاصة، فهي من الدول المتقدمة وأسعار المحروقات فيها منخفضة، حيث أن متوسط سعر البنزين يصل لديها 0.81 دولار للتر، وهو أقل من المتوسط العالمي.

ونرصد متوسط أسعار البنزين بالدولار في دول العالم كالتالي:

مصر 0.48 دولار

السودان 0.14

إيران 0.29

الجزائر 0.35

الكويت 0.35

نيجيريا 0.40

كازاخستان 0.45

البحرين 0.53

عمان 0.56

السعودية 0.56

الإمارات 0.59

تونس 0.72

روسيا 0.73

الولايات المتحدة الأمريكية 0.81

أستراليا 0.97

الصين 1.03

الهند 1.06

تركيا 1.22

كوريا الجنوبية 1.28

جزر البهاما 1.30

اليابان 1.31

قبرص 1.35

بريطانيا 1.60

سويسرا 1.60

ألمانيا 1.64

السويد 1.69

فرنسا 1.72

الدنمارك 1.76

إيطاليا 1.79

هولندا 1.84

النرويج 1.96

هونج كونج 2.21

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن تعديل أسعار الوقود، اعتبارًا من اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة المصرية منذ 3 سنوات.

وجاء في بيان الوزارة إن سعر بنزين 95 أصبح 9 جنيهات بدلا من 7.75 جنيهـ بينما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من سعره 5.50 جنيه، بينما أصبح سعر البنزين 92 أوكتين 8 جنيهات بلا من 6.75 جنيه.

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