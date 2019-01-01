دار كريستيز للمزادات تبيع رأس توت عنخ آمون بـ99 مليون جنيه

أعلن الموقع الرسمي لدار كريستيز للمزادات بلندن عن إتمام عملية بيع تمثال رأس الملك توت عنخ آمون، رغم المطالبات المصرية الرسمية بوقف المزاد.

وقالت الدار إن التمثال بيع بمبلغ وصل إلى 4.746.250 جنيه استرليني، ما يعادل نحو 99 مليون جنيه مصري، بسعر يفوق ما توقعته الدار بـ750 ألف جنيه استرليني، ولم تذكر الدار من الحائز على التمثال إلى الآن.

وكانت أزمة قد بدأت قبل نحو شهرين، على خلفية تجاهل دار كريستيز المطالب المصرية ومطالب منظمة اليونسكو بعدم بيع التمثال الذي يزيد عمره عن 3 آلاف عام، بالإضافة إلى 32 قطعة أثرية أخري تعود إلى العصر الفرعوني.

وعلى الرغم من المطالب المصرية، ومطالب منظمة اليونسكو مع صالة كريستيز، وحتى اللجوء إلى المساعدات القضائية، لوقف بيع الآثار المصرية، إلا أن الدار مستمرة فى عرض التماثيل والقطع الأثرية عبر موقعها الرسمي.