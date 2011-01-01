شعر وفستان «إليزابيث» فى مزاد

قالت دار جوليان للمزادات، إن ثوباً ارتدته النجمة إليزابيث تيلور، فى حفل جوائز الأوسكار فى عام 1974، وأكثر من 1200 قطعة من حياة الممثلة الراحلة، ستعرض للبيع فى مزاد فى أوائل ديسمبر المقبل.

وأضافت دار المزادات، فى بيان صدر الأربعاء الماضى، أن من المتوقع بيع الثوب الأزرق الفاتح المصنوع من الشيفون، وصممته إديث هيد، مقابل ما يتراوح بين أربعة وستة آلاف دولار.

وسيعرض فى المزاد أيضاً حزام من الفضة الخالصة مطلى بالذهب من إنتاج شركة كارتييه، طلبت «تيلور» نقش اسم والدتها عليه، وقال دارين جوليان، الرئيس والمدير التنفيذى لدار جوليان للمزادات، إنه يتوقع بيع الحزام بأكثر من 40 ألف دولار.

وسينظم المزاد بين السادس والثامن من ديسمبر فى بيفرلى هيلز بكاليفورنيا، وسيشمل أيضاً حُلياً وشعراً مستعاراً وأعمالاً فنية ومقتنيات من منزل «تيلور».

وقال «جوليان» إنه يتوقع أيضاً عرض أعمال فنية قد تباع مقابل ما يصل إلى 60 ألف دولار.

توفيت «تيلور» فى عام 2011 عن عمر 79 عاماً، وجسدت سحر العصر الذهبى لهوليوود بحبها للألماس، وعينيها البنفسجيتين وحياتها العاطفية الصاخبة، التى شهدت ثمانى زيجات، بينها مرتان من الممثل البريطانى ريتشارد بيرتون.

وخلال حياتها المهنية، التى امتدت إلى سبعة عقود، حققت الممثلة، التى تحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، الشهرة لأول مرة فى فيلم (ناشيونال فيلفيت) فى عام 1944، عندما كان عمرها 12 عاماً، ورشحت خمس مرات للأوسكار، وفازت مرتين بجائزة أفضل ممثلة.