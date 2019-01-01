لزيادة الإنتاجية: «الموبايل» ممنوع أثناء العمل

08:26 م | الخميس 04 يوليو 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: إنجى الطوخى

أخبار متعلقة

احذر استخدام الهاتف قبل النوم.. يعرضك لهذا الخطر

احذر استخدام الهاتف قبل النوم.. يعرضك لهذا الخطر

علماء يحذرون من خطر استخدام الهاتف أثناء الوجبات

علماء يحذرون من خطر استخدام الهاتف أثناء الوجبات

دراسة تحذر من استخدام الهاتف المحمول: قد يصيبك بالعمى

دراسة تحذر من استخدام الهاتف المحمول: قد يصيبك بالعمى

دراسة: الإفراط في استخدام الهاتف الذكي يشبه تأثير تعاطي المخدرات

دراسة: الإفراط في استخدام الهاتف الذكي يشبه تأثير تعاطي المخدرات

لأن مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة الفيس بوك، متهمة بإضاعة أوقات العاملين، اضطر بعض أصحاب العمل فى بريطانيا إلى حظر استخدام الهواتف الذكية أثناء العمل بهدف زيادة الإنتاجية، وهو ما حذرت منه نقابات العمال فى بريطانيا، واعتبرته جبهة جديدة للاحتكاك بين العمال وأصحاب المؤسسات.

مؤسسات بريطانية نفذت القرار.. وتحذيرات من العواقب

وقالت صحيفة «ديلى ميل» إن هذه الخطوة هدفها منع الموظفين من إضاعة الوقت فى وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة العاملين الذين لديهم هوس مرضى بهواتفهم المحمولة. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر بدأ فى عدة أماكن، ولكنه ظهر بشكل ملحوظ فى وظيفة «مربية» الأطفال، حيث أصبح من بنود التعاقد مع أى مربية «غير مصرح باستخدام الهاتف المحمول خلال ساعات العمل»، كذلك تجار التجزئة الذين يطلبون من موظفيهم وضع هواتفهم المحمولة فى خزائن خاصة قبل بدء ساعات العمل، وكذلك الموظفون فى المقهى الخاص بالمكتبة البريطانية، حيث يتم تسليم هواتفهم للمشرفين.

من جانبها، أعلنت نقابة العاملين فى المجالس الدينية «بروسبكت» والتى تمثل الموظفين العاملين فى المكتبة البريطانية، عن قلقها من الأمر، وقالت الأمين العام للنقابة «مايك كلانسى»: «ما لا يعرفه البعض أن التكنولوجيا من شأنها أن تحسّن خدمة العملاء وليس العكس».

ولم يتوقف الأمر عند حظر استخدام الهاتف المحمول خلال ساعات العمل، بحسب الصحيفة البريطانية، بل وصل الأمر إلى إعلانات الوظائف، حيث نشر رئيس شركة «ويست يوركشاير» للتسويق إعلاناً لوظيفة من أهم شروطها ألا يكون المتقدم من مدمنى استخدام الهاتف المحمول.

وقال «جيرارد أوشونيسى»، رئيس الشركة: «لقد سئمت من الأمر، فحتى عمال رفع الثلج من الشوارع، صاروا مهووسين بهواتفهم المحمولة».

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

دار الإفتاء ترد على سؤال حول شرعية تناول منتجات ألبان الحمير

دار الإفتاء ترد على سؤال حول شرعية تناول منتجات ألبان الحمير

ردًا على سؤال حكم الدين في تناول منتجات ألبان الحمير، أجابت دار الإفتاء أن هذا الأمر له شقين .. تعرف عليهم.
رجل يعلق بعجلات الطائرة ليسافر خلسة.. ويلقى مصرعه

رجل يعلق بعجلات الطائرة ليسافر خلسة.. ويلقى مصرعه

عثرت السلطات بالعاصمة البريطانية، لندن، على جثة رجل بإحدى الحدائق، حيث اكتشفوا سقوطه من جهاز هبوط بطائرة، أثناء سفره عليها خلسة.
بعد تطور مقاومتها للمبيدات.. خبير يقدم طرق التخلص من الصراصير

بعد تطور مقاومتها للمبيدات.. خبير يقدم طرق التخلص من الصراصير

تجنبا لمشكلاتها يقدم الدكتور محمد فهيم خبير تغير المناخ بوازرة الزراعة لـ"الوطن"، أنواع الصراصير الموجودة في مصر وأسباب انتشارها وكيفية التخلص منها
بها أشجار المانجروف.. معلومات عن جزيرة أبو منقار التي زارها راموس

بها أشجار المانجروف.. معلومات عن جزيرة أبو منقار التي زارها راموس

مساء أمس الثلاثاء، استقبلت جزيرة "أبو منقار" في مدينة الغردقة اللاعب سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد ومدافع منتخب إسبانيا، الذي جاء إلى مصر لقضاء إجازة بصحبة
"كان بيلعب بيه وقت الملل".. قيء حوت يغني صياد سمك بعد 5 سنوات

"كان بيلعب بيه وقت الملل".. قيء حوت يغني صياد سمك بعد 5 سنوات

منذ 5 أعوام، عثر صياد تايلاندي على قطعة عنبر ثمينة لم يكن يعرف حينها ذلك حتى علم في فبراير الماضي بقصص صيادين عثروا على قطع من العنبر الثمين في البحر ليصبح غني