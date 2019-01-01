نوم شاب عاريا ينقذه من موت محقق

ساعدت عادة رجل في النوم، في النجاة من الموت بعد أن اشتعلت النيران في غطائه الكهربائي أثناء استغراقه في النوم داخل منزله بمدينة ملبورن، أستراليا.

استيقظ دانييل دي جابرييل البالغ من العمر، 34 عامًا، في منتصف الليل بعد استنشاقه رائحة دخان ملأت المكان، ليكتشف باشتعال النيران في غطاءه الكهربائي الملتحف به، وعندما حاول إطفاءها بالماء ولم يستطيع ما جعله يخرجها للشارع، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وانتشر الحريق في جميع أنحاء المنزل بسبب احتراق اللحاف الذي تسبب في تلف معظم ممتلكات دانييل.

وقال الأطباء لدانييل، الذي أمضى في المستشفى أسبوعين يتعالج فيها من حروق الدرجة الثانية، إن ما أنقذه هو نومه دون ملابس فإذا كان نائما وهو يرتدي ملابسه لأدى ذلك إلى موته من الحريق.

ولم يتوقع الشاب الأسترالي نشوب حريق كبير بسبب غطاء كهربائي، واصفا الواقعة بالـ "سريالية".