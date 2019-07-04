أحمد العوضي يشارك في تحدي غطاء الزجاجة بفيديو جديد

05:17 م | الخميس 04 يوليو 2019
الفنان أحمد العوضي "صورة أرشيفية"

الفنان أحمد العوضي "صورة أرشيفية"

كتب: منة الصياد

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بعد أيام من ظهور تحدي جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، عُرف باسم "تحدي غطاء الزجاجة"، والذي شارك فيه عدد من نجوم العالم، منهم النجم العالمي جيسون ستاثام، والمطرب الشهير جون ماير، ولاعب الملاكمة سينسي سيث، انضم إليهم، مؤخرًا، الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد نشر مقطع فيديو له على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

"تحدي غطاء الزجاجة" يجتاح أمريكا.. وجيسون ستاثام يشارك بفيديو

وخلال التحدي، ظهر العوضي، أثناء ركله لغطاء الزجاجة، منافسًا به مشاهير العالم، حيث يشتهر بقوته العضلية ومهاراته في فنون القتال، وذلك نظرًا لكونه ملاكم في الأساس، حيث يحرص عادًة إظهار مهاراته لمتابعيه من خلال نشر عدد من الفيديوهات أثناء حضوره لجلسات التدريب المختلفة.

وقالت "مها": "ما شاء الله تبارك الله".

فيما علق "أحمد": "حلوة بس الأصلي يختلف"، وقالت "جيهان": "عاش"

وكان التحدي قد اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، ليشارك به الكثيرون، فلم تقف فكرته التي تعتمد على مهارات القوة والتركيز، كعقبة أمام مشاركة العديد من الأشخاص بمختلف الأعمار، وفقًا لموقع "cbs news" الأمريكي.

جاءت بدايات الفنان أحمد العوضي في عام 2009، وذلك بأول أدواره الفنية بمسلسل "متخافوش"، بعدما رشحه للدور الراحل نور الشريف، ليتوقف فترة طويلة بعدها استغرقت خمس سنوات، ويعود مجددًا بدوره بمسلسل "السبع وصايا" عام 2014، لتتوالى مشاركاته الفنية المميزة بعد ذلك.

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