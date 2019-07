"تويتر" البريمو.. حكاية 8 ساعات توقف خلالها "واتس آب وفيسبوك وإنستجرام"

لمدة نحو ثماني ساعات، توقف مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والمحادثات القصيرة "واتس آب"، وتبادل الصور "إنستجرام"، في عطل مفاجىء، أمس الأربعاء، تسبب في شكوى المستخدمون من عدم القدرة على تحميل الصور.

يتركز العطل، في بعض المشكلات التقنية، حول النشر في "النيوز فيد" ورؤية القصص وتحميل المحتوى، وفتح الصور وتحميل مقاطع الفيديو، أو إرسال مقطع تسجيل الصوت، وتوجه العديد من المستخدمين إلى موقع "تويتر" للتعبير عن استيائهم ومعرفة سبب العطل.

عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال "فيس بوك": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا، نأسف للمشكلة ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown