"تويتر" البريمو.. حكاية 8 ساعات توقف خلالها "واتس آب وفيسبوك وإنستجرام"

07:04 ص | الخميس 04 يوليو 2019
فيسبوك وواتساب وانستجرام

فيسبوك وواتساب وانستجرام

كتب: كريم عثمان

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لمدة نحو ثماني ساعات، توقف مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والمحادثات القصيرة "واتس آب"، وتبادل الصور "إنستجرام"، في عطل مفاجىء، أمس الأربعاء، تسبب في شكوى المستخدمون من عدم القدرة على تحميل الصور.

يتركز العطل، في بعض المشكلات التقنية، حول النشر في "النيوز فيد" ورؤية القصص وتحميل المحتوى، وفتح الصور وتحميل مقاطع الفيديو، أو إرسال مقطع تسجيل الصوت، وتوجه العديد من المستخدمين إلى موقع "تويتر" للتعبير عن استيائهم ومعرفة سبب العطل.

"فيسبوك" يعترف بوجود عطل في التطبيق 

عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال "فيس بوك": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا، نأسف للمشكلة ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

 

أول رد رسمي من "فيس بوك" بعد تعطل الخدمة 

قال مسؤول بشركة فيس بوك، لـ"الوطن": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا. ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن".

"إنستجرام" يعلق على العطل ويعتذر لمستخدميه

عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، علق "إنستجرام" على عطل التطبيق، قائلًا: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو على إنستجرام، ونأسف للمشكلة ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

 

رواد "تويتر" يسخرون من عطل مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى 

حالة من السخرية قادها رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عقب تعطل "فيس بوك وواتس آب، وإنستجرام"، في مختلف دول العالم، الأمر الذي جعل هاشتاج "whatsappdown"  يتصدر قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر".

عودة خدمات مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى

بعد توقف جزئي لبعض الخدمات دام لمايقرب من 8 ساعات، بدأت تطبيقات فيس بوك، ماسنجر، واتس آب، وإنستجرام، في العودة تدريجيًا بعد تعرضها لعطل مفاجئ.

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