بها أشجار المانجروف.. معلومات عن جزيرة أبو منقار التي زارها راموس

في رحلة بحرية، استقبلت جزيرة "أبو منقار" في مدينة الغردقة اللاعب سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد ومدافع منتخب إسبانيا، الذي جاء إلى مصر، مساء الثلاثاء، لقضاء إجازة بصحبة أسرته، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بمحافظة البحر الأحمر.

"بوسترات" دعائية ضخمة، تحمل صور اللاعب الدولي وأسرته، محاطة بالبالونات، وضعت على الحوائط من الخارج للترحيب به، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن جزيرة أبو منقار التي زارها "راموس":

- هي جزيرة في البحر الأحمر وتقع أمام ساحل الغردقة.

- تعد أقرب الجزر البحرية لمدينة الغردقة، وكانت في حقبة من الزمن جزءا من المدينة وانعزلت عنها.

- تبلغ مساحتها أقل من 2 كيلو متر مربع.

- هي جزيرة مستوية السطح و منخفضة المنسوب 2 متر.

- تمتلك كمية كبيرة من أشجار المانجروف، والتي تمثل مساحة شاسعة منها، حيث تحتل تلك الأشجار ما يزيد على ربع مساحة الجزيرة.

- يعود سبب تسمية تلك الجزيرة بهذا الاسم إلى شكلها الجغرافي، حيث إن طرفها الشرقي عبارة عن لسان رملي يمتد داخل البحر بشكل متعرج يشبه إلى حد كبير منقار الطيور.

- هي محطة استراحة وتوالد لأنواع عديدة من الطيور.

- تعد من أهم النظم البيئية في تخليص الجو من الغبار والمعلقات الضارة في الهواء.

- كما تعتبر الجزيرة الوحيدة التي تنبت بها أشجار "المانجروف" وتنمو على الشاطئ بغزارة.

- أسراب الدلافين تعيش حولها بصفة مستمرة.