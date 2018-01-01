فواكه وخضروات طبيعية تعالج تساقط الشعر

يعاني الكثير من الرجال والنساء من تساقط الشعر، ولا تزال المشكلة قائمة حتى مع تطور العلاج، ويرجع السبب في تلك المشكلة إلى نقص بعض الأنواع من البروتينات ما يؤدي لتساقط الشعر في أنحاء الجسم.

وعادة يتجه البعض لتناول الأدوية والحقن لعلاج الشعر، ولكن بحسب ماذكر موقع "بي بي سي" توجد فواكه وخضروات طبيعية يمكنها أن تحل بديلا للأدوية لتوافر الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لذلك نستعرض أهم الفواكه التي تعالج تساقط الشعر.

التوت

يحتوي التوت علي فيتامين "سي" المستخلص من الحديد الذي يحتاجه الجسم حيث يقوم بتقوية الشعيرات الدموية .

الجوافة

إذا كنت تتبع نظام غذائي قليل البروتين فمن المؤكد أنك تعاني من تساقط الشعر، لذلك تحتوي الجوافة علي كمية كبيرة من البروتين الذي يساعد علي تقوية جذور الشعر.

الكيوي

يعتبر الكيوي من أكثر الفواكه التي تحتوي على الزنك والسلينيوم، حيث يعتبر الزنك من المعادن التي تحافظ علي فروة الرأس وتضييق الفراغات في الجلد.

البطاطا

تحتوي البطاطا علي فيتامين"أ" وهو الذي يحتاجه الجسم لصنع الزهم، والزهم عبارة عن مادة دهنية تنتجها الغدد الدهنية الخاصة بشعرنا وتوفر بلسما طبيعيا لفروة الرأس يقلل من تقصف الشعر.

القرع

الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي دهون مهمة حيث توجد أوميغا 3 في الخلايا التي تبطن فروة الرأس وتوفر أيضا الزيوت التي تحافظ على فروة رأسك وشعرك رطبا، وتتواجد أحماض أوميجا في القرع البلدي بكميات هائلة وهو مايجعل تناوله يساعد في الحفاظ علي الشعر.