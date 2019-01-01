فيديو.. طيار يهبط في محمية طبيعية بعد عطل مفاجئ.. وينجو من الموت

استطاع طيار الهبوط بطائرة خفيفة في محمية طبيعية نائية، بعد أن تعطلت محركها.

وقع ذلك يوم الأحد الماضي قبل الظهر، حيث أخطرت مقاطعة سان بيرناردينو، جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، من تحطم طائرة خفيفة شمال المقاطعة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وسرعان ما جرى الاتصال بدورية الشرطة هاتفيا بقائد الطائرة، وتمكنت من التأكد من سلامة الطيار والراكب، وعلموا بإصابتهما بجروح طفيفة.

تعرضت الطائرة لفقدان مفاجئ لضغط الوقود المتوجه إلى محركها، الأمر الذي تسبب في تعطل المحرك، وكان الحل الأمثل بالنسبة للطيار هو الهبوط في محمية موجافي الوطنية.

فيما استجابت أجهزة مراقبة الطيران على الفور لاستغاثة الطيار والراكب، ونقلتهما مروحية تابعة لشرطة المقاطعة بعد أن قطعا عدة كيلومترات للوصول إلى أقرب طريق.

كما تساعد الطيار أجهزة مراقبة الطيران، في إجراء التحقيقات الضرورية بملابسات الحادث.