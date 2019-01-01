الشغف بـ"فنجان القهوة" يجعل عشاقها يستمتعون برائحتها النفاذة ويعملون على تجربة أكثر من نوع لها والتركيز في مذاقها، الأمر الذي يشجِّع أصحاب الكافيهات لابتكار أنواع مختلفة من النكهات سواء بـ"الشوكولاتة أو الحبهان أو البرتقال أو المستكة" لجذبهم إليهم، ولكن قرر 3 أشقاء الخروج عن المألوف ليس في نوع نكهة القهوة، بل بتبديل الفنجان بحلوى "الكوكيز".

استبدل أصحاب المشروع الفنجان بحلوى الكوكيز السادة أو بالشوكولاتة بحيث يستطيع الزبون أثناء شرب القهوة أو بعد الانتهاء منها، أن يتناول الكوكيز المصنوعة خصيصا على شكل كوب ويطلقون عليها "كب الكوكيز"، وتقول رحاب أنور، إحدى أصحاب الكافيه، لـ"الوطن": "إحنا انفردنا بالفكرة دي في المنصورة محدش عملها قبل كده".

"لاقينا مش كل الناس بتحب البن فحبينا نطور في تقديمه وبعدين في شكله".. وصف رحاب خريجة كلية الهندسة للفكرة الجديدة، حيث في بداية الأمر كانوا يضعون الحلوى مع القهوة لتغير مذاق المرارة لمن لا يحبونها بشكل كبير، ثم قرروا بدلا من وجودها بجانب المشروب الساخن أن يجعلوها توضع بداخلها: "أنا وإخواتي بنعشق القهوة وكنا بنعمل الفكرة دي من قبل الكافيه في بيتنا مامتي كانت بتعملها لنا وبعدين بقت حاجة أساسية في المحل".

وعن رد فعل المواطنين في المنصورة، شرحت رحاب أن منذ طرح الفكرة قبل 3 أشهر لاقت إعجاب وإقبال الكثيرين وأصبح لديهم زبائن يترددون على الكافيه الذي يطلق عليه اسم "فنجان قهوة": "ناس بقوا زباينه دلوقتي بس عشان الكب كوكيز ده، وغير كده إحنا خلينا ناس تحب القهوة مخصوص عشان قهوة الكوكيز".

ولا تحتوي أسعارهم على خدمة أو ضريبة المبيعات أو حتى على ثمن الكوكيز الذي يصنعونه بدلا من الفنجان ولكن يحصلون على سعر القهوة بمكسب بسيط وفقا لوصف رحاب: "مش هدفنا المكسب أوي أد ما نكسب عميل دايم وبنحاول نخلي الحاجة في متناول الجميع".

وبعد عمل جميع أنواع القهوة داخل الكوكيز بديلة الفنجان ينوي أصحاب الكافيه عمل أفكار جديدة بوضع الآيس كريم والكريمة بداخلها وأيضا استبدال المج الكبير الذي يستخدمونه في النسكافيه واللاتيه والكابتشينو بالكوكيز.

ورغم أن رحاب خريجة هندسة وشقيق لها خريج هندسة أيضا وآخر خريج تجارة إلا أنهم قرروا فتح كافيه لهم في المنصورة، موضحة: "مفيش شغل أوي فكان لازم نعمل مشروع ومن حبنا في القهوة قلنا نعمل عنها وتكون حاجة مش مكررة".