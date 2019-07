بالفيديو| عرض فضائي للألعاب النارية الكونية

على الرغم من مرور أكثر من قرنين على انفجاره، إلا أن آثار انفجار نظام "إيتا كاريناي" مازالت حاضرة وبقوة في الفضاء الخارجي، ليتمكن تليسكوب "هابل" من رصدها.

وانفجر نظام "إيتا كاريناي" في أربعينيات القرن التاسع عشر، وعرف باسم "الثوران العظيم"، حيث نتج عن الانفجار خليط الغاز والغبار في الفضاء، شكلوا عرضا فضائيا رائعا للألعاب النارية الكونية، والتي لم تتوقف منذ لحظة الانفجار، وفقا لـ"روسيا اليوم".

Cosmic fireworks: #Hubble's spectacular ultraviolet view of the Eta Carinae double star system, providing new insights into the gases that were thrown off during the 'Great Eruption' – a stellar outburst observed in the 19th century #ICYMI

