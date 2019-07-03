بالصور| راموس يهنئ شقيقته بعيد ميلادها بـ"قبلة" في الغردقة

10:06 م | الأربعاء 03 يوليو 2019
سيرجيو راموس

سيرجيو راموس

كتب: الوطن

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نشر مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس، صورة له برفقة شقيقته على يخت في البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

وظهر راموس في الصورة، التي نشرها عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو جالس بجانب شقيقته على اليخت ويقبلها، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب مدافع فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا لشقيقته ليهنئها بعيد ميلادها "عيد ميلاد سعيد أختي".

استقبل أحد منتجعات الغردقة السياحية اللاعب الدولي "راموس"، نجم فريق ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب إسبانيا، بوضع "بوسترات" دعائية ضخمة تحمل صور اللاعب وأسرته، محاطة بالبالونات على حوائط المنتجع من الخارج، للترحيب باللاعب الذي وصل مساء أمس الثلاثاء، إلى مدينة الغردقة لقضاء إجازة بصحبة أسرته، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بمحافظة البحر الأحمر.

 ووصل سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، إلى مدينة الغردقة، في جولة سياحية برفقة زوجته تستمر لمدة 5 أيام، بهدف تنشيط السياحة تشمل رحلات سياحية وزيارة إلى جزيرة الجفتون.

واستقبل عدد من الركاب اللذين كانوا في مطار الغردقة الدولي وصول قائد فريق ريـال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس الذي وصل الغردقة في رحلة أسرية برفقة زوجته وأولاده، بهتافات "مو صلاح".

وتواصلت "الوطن" مع أحد المسؤولين بفندق "Dana Beach" مقر إقامته، والذي أكّد أنَّ اللاعب جاء بصحبة عائلته المكونة من 6 أفراد، وبصحبتها 6 أطفال جميعهم في أعمار متقاربة، موضحًا أنَّ مصر إحدى محطات اللاعب خلال جولته السياحية لعدد من الدول.

وقال المصدر، إنّ زوجة اللاعب راموس، الصحفية ومقدمة البرامج بيلار روبيو وأولادهما الثلاثة هم أول من وصلوا المقر، مبينًا أنَّ اللاعب لا يغادر غرفته إلا قليلا، نتيجة لتوافد الكثير من المواطنين على الفندق لطلب التقاط الصور التذكارية معه.

وأضاف المصدر، أنَّ راموس سعيد للغاية بالمواطنين الذين قابلوه بترحيب كبير منذ وصوله أمس، مشيرّا إلى أن اللاعب من المفترض أن يظل في الفندق 4 أيام فقط.

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