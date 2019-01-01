سائح بريطانى فى تايلاند مات من الخضة: كان بيتفرج على فيلم رعب

لقى بريطانى مصرعه فى السينما، خلال مشاهدة فيلم رعب، وكان السائح، البالغ من العمر 77 عاماً، قد شاهد فيلم «أنابيل عادت للمنزل الليلة الماضية»، أثناء قضاء عطلة فى باتايا بتايلاند، ولكن عندما انتهى الفيلم، وتمت إضاءة الأنوار، لاحظت امرأة جالسة بجواره، أنه مات.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن المرأة شعرت بهزة نفسية عند اكتشاف الجثة، وصاحت فى الموظفين الذين أسرعوا، واتصلوا بخدمات الطوارئ فى الـ8 مساءً بالتوقيت المحلى، ثم تم إعلان وفاة الرجل داخل المكان، وتم نقل جثته المغطاة من باب جانبى، وتحميلها فى سيارة إسعاف.

ونقلت الصحيفة عن سيدة من مشاهدى الفيلم، أن الجمهور كان مستاءً للغاية، وقالت: «تحدث بعض الموجودين عند المدخل مع الموظفين، وكانوا مستائين للغاية لوفاة الرجل».

وقالت الشرطة إنه نقل جثمان البريطانى إلى المستشفى فى منطقة بانجلامونج، حيث سيتم إجراء فحص للجثة بعد الوفاة لمعرفة كيفيتها.