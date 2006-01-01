مشجعون لأول مرة فى الاستاد: التنظيم فتح نفسنا لتكرار التجربة

08:38 م | الأربعاء 03 يوليو 2019
أسرة «شيماء» فى استاد القاهرة

أسرة «شيماء» فى استاد القاهرة

كتب: سحر عزازى

أخبار متعلقة

سائح صينى يرفع علم مصر فى مباراة أوغندا: شجع «أم الدنيا»

سائح صينى يرفع علم مصر فى مباراة أوغندا: شجع «أم الدنيا»

رامبات ومقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة: شجع وانت مطمن

رامبات ومقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة: شجع وانت مطمن

"يوسف".. عاشق لكرة القدم شجع المنتخب في أمم أفريقيا بكرسيه المتحرك

"يوسف".. عاشق لكرة القدم شجع المنتخب في أمم أفريقيا بكرسيه المتحرك

"هشام" يدعم المنتخب من شرم الشيخ.. "شجع مصر من فوق جبل موسى"

"هشام" يدعم المنتخب من شرم الشيخ.. "شجع مصر من فوق جبل موسى"

 ظلوا لسنوات طويلة يتأملون الملاعب من شاشة التليفزيون، ويتخيلون أنفسهم بين المشجعين يهتفون ويرفعون الأعلام، ويحتفلون بأول هدف للمنتخب الوطنى، حتى جاءت الفرصة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تنظمها مصر، ليتحقق الحلم فى استاد القاهرة.

شيماء جمال، 31 عاماً، طلبت من زوجها أن يحجز لهما تذكرتين لمشاهدة مباراة مصر وأوغندا، وبالفعل استجاب لطلبها، واصطحبا طفلهما الرضيع للاستاد، فى حالة من السعادة غير المعهودة.

"شيماء" أعدت سندوتشات "بانيه وسوسيس وجبن رومى".. وارتدت "تيشيرت" المنتخب

استيقظت «شيماء» يوم المباراة مبكراً، وقامت بإعداد وجبات الطعام والعصائر منذ الصباح، لتأخذها معها بجانب أكل رضيعها: «عملت بانيه وسوسيس وجبنة رومى، وأخدت عصائر ومية متلجة، والفرحة ماكانتش سايعانى»، وتحكى أنها تحلم بزيارة الاستاد منذ بطولة الأمم الأفريقية عام 2006، التى نظمتها مصر أيضاً، حتى جاءت الفرصة المناسبة وتحققت غايتها، مشيدة بالتنظيم وبالأمن والأوتوبيسات المكيفة، التى توفرها اللجنة المنظمة، وتوصيل الجماهير أمام أبواب المدرجات: «دخلتنا لحد الدرجة اللى احنا حاجزين فيها، حسيت برهبة وقتها وعينى دمعت من كتر أعلام مصر اللى شُفتها».

أكثر ما أبهر «شيماء» تعاون الجميع داخل الاستاد، سواء من المتطوعين أو الجماهير، الكل يبادر للمساعدة فى حالة من السعادة والألفة: «أمهات وبنات وأطفال تحس إنك وسط أهلك»، ولم تخَف على صغيرها وأصرت على أن يشاركها زيارتها الأولى للاستاد، واشترى زوجها «تيشيرتين» لهما ورسما الأعلام على وجهيهما.

"وائل" يعانى من شلل أطفال وسمح له رجال الشرطة بالدخول والوصول إلى المدرجات

جاء وائل الكاشف للعاصمة من شمال سيناء، لمتابعة حالته الصحية، حيث يعانى من شلل أطفال، وحين علم أن هناك مباراة لمصر فى استاد القاهرة، الذى كان يسكن بالقرب منه، قرر الذهاب برفقة صديقه محمد كيلانى، الذى يشاركه نفس الحالة الصحية، ولم يكن معهما تذاكر للدخول، ولكن تمنيا أن يتعاطف الأمن معهما، وتتحقق الأمنية بدخول الاستاد لأول مرة، ورؤية لاعبى المنتخب الوطنى، وبالفعل رحب رجال الشرطة بهما، وسمحا بدخولهما وجلسا فى الدرجة الثانية وسط الجماهير.

«نظام وأدب وأخلاق مش بعيدة عن المصريين، وأصحاب الفضل فى تحقيق حلمى رجال الشرطة»، يقولها صاحب الـ47 عاماً، الذى يعشق كرة القدم منذ صغره، ويحلم بالوجود داخل الاستاد وسط المشجعين منذ سنوات طويلة، حتى تحقق الحلم بمحض الصدفة، ويأمل فى تكرار الزيارة، لشعوره بفخر لكونه مصرياً، وانبهاره بحسن التنظيم ومستوى الأمن والأمان، الذى تحظى به الدورة الحالية: «عندنا إمكانيات تخلينا ننظم كأس عالم».

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

علامة خطيرة في يديك تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

علامة خطيرة في يديك تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

إذا شعر أحد الأشخاص بتخدير أو وخز في يديهن فإنها قد تكون علامات خطيرة للإصابة بارتفاع شديد في ضغط الدم.
وضعها سيدنا إبراهيم.. قصة الأعلام المنصوبة على مداخل مكة

وضعها سيدنا إبراهيم.. قصة الأعلام المنصوبة على مداخل مكة

قصة أعلام موجودة على مداخل الحرم المكي، حيث توجد منذ قديم الزمان، وأمر النبي بتجديدها، وبلغت عدد الأعلام التي على رؤوس الجبال 1104
طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأبلغ عنها الشرطة

طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأبلغ عنها الشرطة

طلبت سيدة من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل والفناء الخلفي عدة مرات، ما دفعه لاتهامها واحتجاز الشرطة لها لمدة 17 ساعة
"الكوبرا العربية" تقتل سعودي وتصيب ابنته.. وخبير: تسعى للدم لترطيب جسدها

"الكوبرا العربية" تقتل سعودي وتصيب ابنته.. وخبير: تسعى للدم لترطيب جسدها

تسببت أفعى من نوع "الكوبرا العربية" من قتل مواطن سعودي وإصابة ابنته داخل منزله، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني في السعودية من قتله.
رجل يعلق بعجلات الطائرة ليسافر خلسة.. ويلقى مصرعه

رجل يعلق بعجلات الطائرة ليسافر خلسة.. ويلقى مصرعه

عثرت السلطات بالعاصمة البريطانية، لندن، على جثة رجل بإحدى الحدائق، حيث اكتشفوا سقوطه من جهاز هبوط بطائرة، أثناء سفره عليها خلسة.