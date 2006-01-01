مشجعون لأول مرة فى الاستاد: التنظيم فتح نفسنا لتكرار التجربة

ظلوا لسنوات طويلة يتأملون الملاعب من شاشة التليفزيون، ويتخيلون أنفسهم بين المشجعين يهتفون ويرفعون الأعلام، ويحتفلون بأول هدف للمنتخب الوطنى، حتى جاءت الفرصة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تنظمها مصر، ليتحقق الحلم فى استاد القاهرة.

شيماء جمال، 31 عاماً، طلبت من زوجها أن يحجز لهما تذكرتين لمشاهدة مباراة مصر وأوغندا، وبالفعل استجاب لطلبها، واصطحبا طفلهما الرضيع للاستاد، فى حالة من السعادة غير المعهودة.

"شيماء" أعدت سندوتشات "بانيه وسوسيس وجبن رومى".. وارتدت "تيشيرت" المنتخب

استيقظت «شيماء» يوم المباراة مبكراً، وقامت بإعداد وجبات الطعام والعصائر منذ الصباح، لتأخذها معها بجانب أكل رضيعها: «عملت بانيه وسوسيس وجبنة رومى، وأخدت عصائر ومية متلجة، والفرحة ماكانتش سايعانى»، وتحكى أنها تحلم بزيارة الاستاد منذ بطولة الأمم الأفريقية عام 2006، التى نظمتها مصر أيضاً، حتى جاءت الفرصة المناسبة وتحققت غايتها، مشيدة بالتنظيم وبالأمن والأوتوبيسات المكيفة، التى توفرها اللجنة المنظمة، وتوصيل الجماهير أمام أبواب المدرجات: «دخلتنا لحد الدرجة اللى احنا حاجزين فيها، حسيت برهبة وقتها وعينى دمعت من كتر أعلام مصر اللى شُفتها».

أكثر ما أبهر «شيماء» تعاون الجميع داخل الاستاد، سواء من المتطوعين أو الجماهير، الكل يبادر للمساعدة فى حالة من السعادة والألفة: «أمهات وبنات وأطفال تحس إنك وسط أهلك»، ولم تخَف على صغيرها وأصرت على أن يشاركها زيارتها الأولى للاستاد، واشترى زوجها «تيشيرتين» لهما ورسما الأعلام على وجهيهما.

"وائل" يعانى من شلل أطفال وسمح له رجال الشرطة بالدخول والوصول إلى المدرجات

جاء وائل الكاشف للعاصمة من شمال سيناء، لمتابعة حالته الصحية، حيث يعانى من شلل أطفال، وحين علم أن هناك مباراة لمصر فى استاد القاهرة، الذى كان يسكن بالقرب منه، قرر الذهاب برفقة صديقه محمد كيلانى، الذى يشاركه نفس الحالة الصحية، ولم يكن معهما تذاكر للدخول، ولكن تمنيا أن يتعاطف الأمن معهما، وتتحقق الأمنية بدخول الاستاد لأول مرة، ورؤية لاعبى المنتخب الوطنى، وبالفعل رحب رجال الشرطة بهما، وسمحا بدخولهما وجلسا فى الدرجة الثانية وسط الجماهير.

«نظام وأدب وأخلاق مش بعيدة عن المصريين، وأصحاب الفضل فى تحقيق حلمى رجال الشرطة»، يقولها صاحب الـ47 عاماً، الذى يعشق كرة القدم منذ صغره، ويحلم بالوجود داخل الاستاد وسط المشجعين منذ سنوات طويلة، حتى تحقق الحلم بمحض الصدفة، ويأمل فى تكرار الزيارة، لشعوره بفخر لكونه مصرياً، وانبهاره بحسن التنظيم ومستوى الأمن والأمان، الذى تحظى به الدورة الحالية: «عندنا إمكانيات تخلينا ننظم كأس عالم».