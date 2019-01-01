جماهير المنتخبات المغادرة لدور المجموعات: هنشجع مصر والسنغال

08:31 م | الأربعاء 03 يوليو 2019
جماهير غينيا بيساو يفضلون تشجيع منتخب السنغال بعد خروج منتخبهم

جماهير غينيا بيساو يفضلون تشجيع منتخب السنغال بعد خروج منتخبهم

كتب: سحر عزازى

أخبار متعلقة

سائح صينى يرفع علم مصر فى مباراة أوغندا: شجع «أم الدنيا»

سائح صينى يرفع علم مصر فى مباراة أوغندا: شجع «أم الدنيا»

رامبات ومقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة: شجع وانت مطمن

رامبات ومقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة: شجع وانت مطمن

"يوسف".. عاشق لكرة القدم شجع المنتخب في أمم أفريقيا بكرسيه المتحرك

"يوسف".. عاشق لكرة القدم شجع المنتخب في أمم أفريقيا بكرسيه المتحرك

"هشام" يدعم المنتخب من شرم الشيخ.. "شجع مصر من فوق جبل موسى"

"هشام" يدعم المنتخب من شرم الشيخ.. "شجع مصر من فوق جبل موسى"

حماسهم لتشجيع فرقهم المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، لم يدم طويلاً، استغرق بضعة أيام فقط، ثم غادرت منتخبات بلادهم البطولة مبكراً، الأمر الذى جعلهم يفكرون فى بديل لتشجيعه ودعمه حتى يصل للنهائى ويحقق لهم حلمهم الذى سُلب منهم بعد الخسارة التى لاحقتهم.

"آدم": منتخبنا لم يكن جاهزاً للمنافسة

قرر آدم غريب، من تنزانيا، تشجيع المنتخب المصرى، بعد خروج منتخب بلاده، حباً فى أم الدنيا التى يعتبرها وطنه الثانى، واللاعب محمد صلاح، نجمه المفضل، مؤكداً أنه لم يترك مباراة لفريقه إلا وحضرها وشجع حتى النفس الأخير لكن لم يحالفهم الحظ: «حزنت شوية لكن منتخبنا لم يكن جاهزاً للمنافسة».

يحكى الشاب العشرينى أنهم ليست لديهم الخبرة الكافية ويعانون من مشاكل فى خط وسط الملعب، وفى الدفاع ويفتقدون اللمسة الأخيرة، وفى حالة خروج مصر من البطولة وهذا ما لا يتمناه فسيشجع منتخب السنغال: «أمنيتى الوحيدة فى البطولة حصول مصر على اللقب».

إبراهيم رشيد، من غينيا بيساو، سيؤازر منتخب السنغال بعد خروج منتخب بلاده من دورى المجموعات، ثم منتخب مصر، مؤكداً أنه لم يفوّت مباراة لمنتخب أسود التيرانجا: «عشت بها لفترة وهم أحضروا لى قميصاً وعلماً لأشجع معهم»، معبراً عن حبه لمنتخب مصر وتمنّيه بوصول الفريقين للنهائى.

"عبدالرحمن": الحظ حين يتعثر لا مقام لك

تأثر عبدالرحمن سيد المختار، بخروج منتخب بلاده موريتانيا مبكراً والتى تشارك لأول مرة فى تاريخها، مؤكداً أن أداءها كان الأفضل فى المباراة الأخيرة ولكن الحظ لم يحالفهم رغم هتافهم المستمر ومساندتهم للفريق حتى صافرة الحكم: «الحظ حين يتعثر فلا مقام لك»، اختار منتخب مصر ليشجعه، متمنياً أن يحرز اللقب حتى يعوضهم عن الهزيمة: «نهتف أحياناً بألسنتنا وصافراتنا، ونتعب فتبقى قلوبنا خفّاقة للمنتخب والوطن».

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

علامة خطيرة في يديك تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

علامة خطيرة في يديك تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

إذا شعر أحد الأشخاص بتخدير أو وخز في يديهن فإنها قد تكون علامات خطيرة للإصابة بارتفاع شديد في ضغط الدم.
وضعها سيدنا إبراهيم.. قصة الأعلام المنصوبة على مداخل مكة

وضعها سيدنا إبراهيم.. قصة الأعلام المنصوبة على مداخل مكة

قصة أعلام موجودة على مداخل الحرم المكي، حيث توجد منذ قديم الزمان، وأمر النبي بتجديدها، وبلغت عدد الأعلام التي على رؤوس الجبال 1104
طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأبلغ عنها الشرطة

طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأبلغ عنها الشرطة

طلبت سيدة من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل والفناء الخلفي عدة مرات، ما دفعه لاتهامها واحتجاز الشرطة لها لمدة 17 ساعة
"الكوبرا العربية" تقتل سعودي وتصيب ابنته.. وخبير: تسعى للدم لترطيب جسدها

"الكوبرا العربية" تقتل سعودي وتصيب ابنته.. وخبير: تسعى للدم لترطيب جسدها

تسببت أفعى من نوع "الكوبرا العربية" من قتل مواطن سعودي وإصابة ابنته داخل منزله، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني في السعودية من قتله.
رجل يعلق بعجلات الطائرة ليسافر خلسة.. ويلقى مصرعه

رجل يعلق بعجلات الطائرة ليسافر خلسة.. ويلقى مصرعه

عثرت السلطات بالعاصمة البريطانية، لندن، على جثة رجل بإحدى الحدائق، حيث اكتشفوا سقوطه من جهاز هبوط بطائرة، أثناء سفره عليها خلسة.