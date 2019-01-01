للمرة الثالثة في 2019.. عطل مفاجئ يضرب فيس بوك وإنستجرام وواتساب

يواجه فيس بوك مشكلات فنية عبر مجموعة تطبيقات الشبكات الاجتماعية الشهيرة، بما في ذلك فيس بوك وواتس أب وماسنجر وإنستجرام.

واشتكى المستخدمون، حسبما تلقى موقع Down Detector المتخصص في رصد حالات المواقع الاجتماعية، من عدم القدرة على تحميل الصور ونشر المحتوى وتسجيل الدخول وكذلك الخروج من الصفحة الشخصية.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه يواجه المستخدمون حول العالم صعوبة في الوصول إلى تطبيق إنستجرام وكذلك مشكلة شبيهة في فيس بوك، ويعد الأشخاص الأكثر تضررا في أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى عدد قليل من الأشخاص في شرق الولايات المتحدة.

وقال مسؤول بشركة فيس بوك، في تصريح سابق لـ"الوطن": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن".

منذ بداية عام 2019 تعرضت مواقع التواصل التابعة لشركة فيس بوك؛ واتساب وإنستجرام وماسنجر، إلى عطل أكثر من مرة.

وعن أول عطل يضرب المنصات التابعة لفيس بوك، واتساب وماسنجر وإنستجرام، خلال 2019، فكانت في مارس الماضي، واستمر هذا العطل ما يزيد عن 6 ساعات، في عدد من دول العالم، وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية آنذاك أن هذه المدة هي أطول فترة يستمر فيها عطل للمنصة الأمريكية الشهيرة.

واشتكى المستخدمون وقتها من عدم قدرتهم على استخدام المواقع، بالإضافة إلى مشكلة في كتابة المنشورات وتحميل الصور ومشاركتها، وفوجئوا برسالة تنبيهية تفيد بوجود مشكلة وجار العمل على حلها.

أما ثاني مرة تصاب فيها المواقع التابعة إلى فيس بوك بعطل، فكانت في أبريل الماضي، إذ تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام وواتساب لعطل مفاجئ، حيث لا يمكن للمستخدم الدخول على حسابه الخاص على أي من المنصتين، وكانت الصفحات، وقتها، غير نشطة.