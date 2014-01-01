قبل زيارة راموس للغردقة.. مصر الوجهة الأفضل لكبار لاعبي العالم

07:18 م | الأربعاء 03 يوليو 2019
راموس

راموس

كتب: رحاب عبدالراضي

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"مصر" تعد وجهة سياحية للكثير من الأشخاص حول العالم، يقصدها مواطنون عدة من مختلف دول العالم، بينهم لاعبو كرة القدم العالميين، وآخرهم سيرجيو راموس، ولكن اختلفت الأهداف التي يزورونها من أجلها ما بين ترفهية أو بغرض التعرف على آثار "أم الدنيا" وتاريخها العريق، مرورا بقضاء أمر معين.

راموس

وصل النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، إلى مدينة الغردقة، لقضاء عدة أيام برفقة زوجته وأخذ قدر من الاستجمام والترفيه، قبل العودة إلى ناديه من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وبالتزامن مع وصول راموس تواجد العديد من المشجعين الذين استقبلوه من أجل التقاط الصور التذكارية معه، بالإضافة إلى توقيعه على العديد من القمصان، لتكون ذكرى للجماهير، حيث شهد وصوله عزف النشيد القومي الإسباني، فضلًا عن هتافات للنادي الملكي.

بالفيديو راموس وزوجته يصلان الغردقة لقضاء شهر العسل

بيليه

زار الأسطورة البرازيلية بيليه ولاعب نادي سانتوس، مصر عام 2014، في إطار الاحتفال بإطلاق الموسم الثاني من مسابقة "كوبا كوكاكولا" لكرة القدم. روني وبهدف العلاج، زار واين روني لاعب فريق مانشيستر يونايتد مصر عام 2014 منتجعات شرم الشيخ للخضوع إلى برنامج تأهيلي يتضمن للاستشفاء تحت أشعة الشمس في رحلة قصيرة. زين الدين زيادن وحضر نجم ريال مدريد الإسباني الفرنسي زين الدين زيدان، إلى مصر، في إطار رعاية أطفال الشوارع المعاقين.

كريم بنزيما

ووصل كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني ومهاجم منتخب فرنسا، العام الماضي إلى مدينة الغردقة، لقضاء إجازته السنوية والقيام برحلات وأنشطة بحرية في مياه البحر الأحمر، في جولة استغرقت عدة أيام.

تشافي

وتعاقدت إحدى الشركات، مع تشافي هيرنانديز لاعب وسط برشلونة والمنتخب الإسبانى في عام 2014، وتمت استضافته للإشراف على معسكر لتدريب 500 ناشئ مصري بمدينة 6 أكتوبر.   

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