"تويتر" أسرع من النجدة.. فتاة تعثر على شقيقها بعد ساعات بـ"تغريدة"

سمعت فتاة من جنوب إفريقيا عن شقيقها الكثير والكثير من القصص، التي رواها لها والدها، وهي طفلة لكنها لم تره من قبل، ففكرت أن تلتقي به وتحاول لم شمل العائلة، فقامت الفتاة التي تدعى "سانليسيفا" أن تبحث عن شقيقها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى التي ساعدتها في هذه المهمة.

وكتبت الفتاة منشورا عبر موقع "تويتر" قالت فيه "إذا كان اسمك موسافينكوسي دوبي- ماتيبو وولدت في غاوتينغ عام 1984، اتصل بي أنا أختك، أجب على تغريدتي من فضلك. ساعدوني في العثور على أخي. إنني بحاجة إليه" ، وخلال 24 ساعة استطاعت العثور عليه.

ونشرت الفتاة التغريدة لمجرد الفضول ولم تتوقع أن تجد شقيقها من خلال تغريدة بسيطة على مواقع التواصل الإجتماعى، فأصيبت بالدهشة عندما استيقظت فى اليوم التالي ووجدت ردا على تغريدتها في "تويتر" من شقيقها المفقود.

ولمت العائلة شملها بعد ما تبين أيضا أن الأخوين كانا يعيشان على بعد مسافة 30 دقيقة سيرا على الأقدام، وشكرت الأم ابنتها لأنها عملت على لم شمل العائلة من جديد، وعبرت الفتاة عن سعادتها قائلة "كنت أحس بنفسي ناقصة من دونه، تساءلت عما إذا كان على ما يرام، وأردته أن يعرف أننا بحاجة إليه".