"تويتر" أسرع من النجدة.. فتاة تعثر على شقيقها بعد ساعات بـ"تغريدة"

05:32 م | الأربعاء 03 يوليو 2019
فى أقل من يوم فتاة تعثر على شقيقها المفقود من خلال تغريدة على "تويتر"

فى أقل من يوم فتاة تعثر على شقيقها المفقود من خلال تغريدة على "تويتر"

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

3 أشقاء يرون النور ضمن «عينك فى عينينا»: مفيش مستحيل

3 أشقاء يرون النور ضمن «عينك فى عينينا»: مفيش مستحيل

إصابة 3 أطفال أشقاء بتسمم غذائي في الوادي الجديد

إصابة 3 أطفال أشقاء بتسمم غذائي في الوادي الجديد

خيانة وسرقة.. 3 أشقاء يقتلون طفلة وشاب ينهي حياة أخته بسبب علاقة آثمة

خيانة وسرقة.. 3 أشقاء يقتلون طفلة وشاب ينهي حياة أخته بسبب علاقة آثمة

إصابة 3 أشقاء صدمتهم سيارة أجرة في الفيوم

إصابة 3 أشقاء صدمتهم سيارة أجرة في الفيوم

سمعت فتاة من جنوب إفريقيا عن شقيقها الكثير والكثير من القصص، التي رواها لها والدها، وهي طفلة لكنها لم تره من قبل، ففكرت أن تلتقي به وتحاول لم شمل العائلة، فقامت الفتاة التي تدعى "سانليسيفا" أن تبحث عن شقيقها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى التي ساعدتها في هذه المهمة.

وكتبت الفتاة منشورا عبر موقع "تويتر" قالت فيه "إذا كان اسمك موسافينكوسي دوبي- ماتيبو وولدت في غاوتينغ عام 1984، اتصل بي أنا أختك، أجب على تغريدتي من فضلك. ساعدوني في العثور على أخي. إنني بحاجة إليه" ، وخلال 24 ساعة استطاعت العثور عليه.

ونشرت الفتاة التغريدة لمجرد الفضول ولم تتوقع أن تجد شقيقها من خلال تغريدة بسيطة على مواقع التواصل الإجتماعى، فأصيبت بالدهشة عندما استيقظت فى اليوم التالي ووجدت ردا على تغريدتها في "تويتر" من شقيقها المفقود.

ولمت العائلة شملها بعد ما تبين أيضا أن الأخوين كانا يعيشان على بعد مسافة 30 دقيقة سيرا على الأقدام، وشكرت الأم ابنتها لأنها عملت على لم شمل العائلة من جديد، وعبرت الفتاة عن سعادتها قائلة "كنت أحس بنفسي ناقصة من دونه، تساءلت عما إذا كان على ما يرام، وأردته أن يعرف أننا بحاجة إليه".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

علامة خطيرة في يديك تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

علامة خطيرة في يديك تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

إذا شعر أحد الأشخاص بتخدير أو وخز في يديهن فإنها قد تكون علامات خطيرة للإصابة بارتفاع شديد في ضغط الدم.
وضعها سيدنا إبراهيم.. قصة الأعلام المنصوبة على مداخل مكة

وضعها سيدنا إبراهيم.. قصة الأعلام المنصوبة على مداخل مكة

قصة أعلام موجودة على مداخل الحرم المكي، حيث توجد منذ قديم الزمان، وأمر النبي بتجديدها، وبلغت عدد الأعلام التي على رؤوس الجبال 1104
طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأبلغ عنها الشرطة

طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأبلغ عنها الشرطة

طلبت سيدة من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل والفناء الخلفي عدة مرات، ما دفعه لاتهامها واحتجاز الشرطة لها لمدة 17 ساعة
"الكوبرا العربية" تقتل سعودي وتصيب ابنته.. وخبير: تسعى للدم لترطيب جسدها

"الكوبرا العربية" تقتل سعودي وتصيب ابنته.. وخبير: تسعى للدم لترطيب جسدها

تسببت أفعى من نوع "الكوبرا العربية" من قتل مواطن سعودي وإصابة ابنته داخل منزله، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني في السعودية من قتله.
رجل يعلق بعجلات الطائرة ليسافر خلسة.. ويلقى مصرعه

رجل يعلق بعجلات الطائرة ليسافر خلسة.. ويلقى مصرعه

عثرت السلطات بالعاصمة البريطانية، لندن، على جثة رجل بإحدى الحدائق، حيث اكتشفوا سقوطه من جهاز هبوط بطائرة، أثناء سفره عليها خلسة.