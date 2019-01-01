بسبب الحر.. حديقة حيوان تقدم آيس كريم للحيوانات

دب يتناول آيس كريم
بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 40 درجة مئوية في إيطاليا، ما دفع المسؤولون إلى رفع حالة التأهب للمستوى الـ3، وهو أعلى مستوى للطوارئ، قدمت حديقة حيوان آيس كريم لتخفيف حرارة جسد الحيوانات.
وقدم العاملون في الحديقة مجموعة متنوعة من المثلجات بنكهات مختلفة، مثل الكيوي والتفاح والكمثرى والبرتقال والجزر، في محاولة لتخفيف شعور الحيوانات بالحر الشديد، حسب موقع 24 نقلا عن موقع "إنسايد إيدشن".
وقد تكون الآثار المترتبة على درجات الحرارة المرتفعة خطيرة على الجميع، وليس فقط الأطفال والمسنين والمرضى، بل وحتى على الحيوانات، بحسب ما يقول الخبراء.
ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، أصدرت السلطات الإيطالية تعليمات للناس بالبقاء داخل المنازل خلال فترة الذروة، والابتعاد عن مناطق ازدحام السيارات لتجنب التعرض للغازات السامة.
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