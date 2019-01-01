الحكم بالسجن على متقاعد قتل طفلا بالرصاص في إنجلترا

أصدرت محكمة إنجليزية، حكمًا على متقاعد، قتل طفلا يبلغ من العمر ست سنوات، بالرصاص، مستخدمًا بندقية بالسجن ثلاث سنوات، بعد اتهامه بالقتل الخطأ.

وكان أصيب الطفل بعيار ناري في منزل بشرق يوركشاير في إنجلترا، في 26 يوليو من العام الماضي، ومن ثم أعلن وفاته في المستشفى في وقت لاحق، وأقر ألبرت جرانون البالغ من العمر78 عامًا بأنه مذنب في الشهر الماضي، وتم اتهامه بالقتل غير العمد وحيازة بندقية دون ترخيص، وفقا لـ"mirror".

قالت الأم إنها كانت تعتقد بأنها ستموت عندما مات ابنها ستانلي بسبب الألم الذي شعرت به، مؤكدة أنها كانت تبكي كثيرا وتظن أنها لن أتوقف أبدًا، وأضافت: "الحياة صعبة جدًا، كل شيء يبدو عديم الجدوى عائلتنا مكسورة ولا يمكن إصلاحها".

وقال والد الطفل: "في 26 يوليو، انهار عالمنا الصغير، ستانلي ابني وصديقي المفضل قضى على حياته، ففي كل صباح وكل ليلة أذهب إلى غرفته وما زلت أخبره، أنت أفضل صديق لي وأحبك".

وحكم القاضي على المتهم جرانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة القتل الخطأ وأربعة أشهرعلى جريمة حيازة الأسلحة النارية، وقال بول جيني، محامي المتهم، للمحكمة: "أنه كان مترددًا في التواصل مع الوالدين بسبب التحقيق الجاري من قبل الشرطة، إن هذا سيكون شيئًا غير مناسب للقيام به، ربما يكون خطأً".

وأضاف المحامي إن موت الطفل ستانلي كان "حدثًا غريبًا"، وقال إن جرانون كان معتادًا على إبقاء البندقية بعيدة، ويحتفظ بها في خزانة، وقالت زوجة المتهم للمحكمة أن البندقية التي كانت بحوزة زوجها "خطيرة" وتحتاج إلى ترخيص بسبب زيادة قوتها، لكن المتهم لم يتقدم بطلب للحصول على ترخيص ظنًا أنه لن يحصل على ترخيص لأنه معاق.

وكان جرى اعتبار جرانون معاقًا بعد أن فقد جزءًا كبيرًا من يده اليمنى في حادث عمل وعلم نفسه أن يطلق النار بيده اليسرى، وكان يخطط لاستخدام البندقية في الصيد، وكان المتهم قد رافق الطفل ستانلي في سيارة الإسعاف بعد أن أصيب بسكتة قلبية وهو في طريقه إلى المستشفى.

ووصف أحد المسعفين المتهم بأنه كان منزعج للغاية، واستمرت جهود إنعاش الطفل ستانلي في المستشفى ، لكنها توقفت عند الساعة 5.23 مساءً بالتوقيت المحلي، ووجهت الشرطة إلى جرانون تهمة القتل في أوائل مايو بعد تحقيق استمر حوالي عشرة أشهر.

وكان الطفل من عشاق كرة القدم ولديه أخت توأم، وقبل بدء جلسة النطق بالحكم، قالت أم الطفل وهي في حالة من الحزن، إنها تريد سجن جرانون، وقالت بإنها لم تتلق أي اعتذار من جرانون ولم يبد أي ندم بالغرم من مرور عام على وفاة ابنها الصغير.

وأضافت الأم: "اعتقدت أنه سيأتي إليّ ويقول إنه آسف، لماذا لم يفعل، يقول الناس إنه في حالة صدمة وأنه سيقول آسف بعد ذلك ولكننا وصلنا إلى عام تقريبًا على الحادث ولم يفعل".