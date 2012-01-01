رفع كنيسة المهد من قائمة الابنية المهددة بالخطر بعد ترميمها

رفعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الثلاثاء، كنيسة المهد، مكان ولادة المسيح بحسب الأناجيل، من قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر بعد ترميم الجزء الأكبر منها.

وصنفت المنظمة كنيسة المهد، على قائمة المباني التراثية المهددة بالخطر، نظرا لحالتها السيئة، حيث قالت اليونسكو في بيان إن لجنة "التراث العالمي للمنظمة توصلت إلى قرار بشطب الكنيسة من قائمة الأبنية المهددة بالخطر خلال اجتماع في باكو بدأ في 30 يونيو ويستمر حتى 10 يوليو.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك تعاون بين المسؤولين عن الكنيسة مع المسؤولين الفلسطينيين يشرفون على أعمال نوعية لترمم السقف والواجهات الخارجية والفسيفساء والأبواب"، بحسب "سكاي نيوز".

وتم التخلي عن خطة سابقة لحفر نفق تحت ساحة المهد أمام الكنيسة.

وكان رئيس اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة المهد الوزير زياد البندك، قال إن أعمال الترميم ما زالت جارية حتى الآن داخل الكنيسة، وتم ترميم نحو 85 بالمئة من الأعمال المخطط لها منذ أن بدأت في سبتمبر 2013.

وتقع الكنيسة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وقد بناها الإمبراطور البيزنطي قسطنطين عام 335، وهي مقصد سياحي مهم خلال فترة أعياد الميلاد وخصوصا المغارة حيث تقول الأناجيل أن المسيح ولد هناك.

ووفي عام 2012، تم إدارج كنيسة المهد ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، كأول موقع فلسطيني.