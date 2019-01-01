بث مباشر.. العالم يشهد كسوفا كليا للشمس

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس، التي تشهدها العالم خلال ساعات اليوم، بداية من الساعة 8:02.

هذه الظاهرة مرئية جزئيا في معظم أنحاء أمريكا الجنوبية وشرق أوقيانوسيا والمحيط الباسفيكي، وترى كليا في شيلي والأرجنتين.

الكسوف، حسبما ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لن تستطيع مصر والمنطقة العربية مشاهدته في أي مرحلة من مراحله.

وتستمر هذه الظاهرة الطبيعية لمدة 4 ساعات و56 دقيقة، يبدأ الكسوف الجزئي الساعة 6:55 مساء تقريبا بتوقيت القاهرة المحلي، أما الكسوف ككسوف كلي فيبدأ عند الـ8:02 من مساء ذلك اليوم.

ويغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 6.200 كم، ويستغرق مدة قدرها 4 دقائق و8.32 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلي التي ستكون في الساعة التاسعة والدقيقة 22 مساء يغطي قرص القمر حوالي 105% من كامل قرص الشمس، وينتهي الكسوف الكلي عند الساعة العاشرة والدقيقة 44 تقريبا، وينتهي الكسوف بجميع مراحله عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة 51 تقريبا من مساء ذلك اليوم بتوقيت القاهرة المحلي.