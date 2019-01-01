الفرامل الذكية.. نظام يمنع الحوادث بإيقاف السيارات تلقائيا

04:34 م | الثلاثاء 02 يوليو 2019
الفرامل الذكية

الفرامل الذكية

كتب: صفية النجار

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تشهد السيارات يوما تلو الآخر العديد من التطورات التكنولوجية التي تجعلها تتخلى شيئا فشيئا عن مكونهاتها القديمة، ويعد نظام الفرامل، أحد أهم الأنظمة الموجودة بالسيارة، فهس درع الأمان والواقي حال وقوع حوادث، خاصة مع تزايد أعداد السيارات، وهو ما يؤدي إلى زيادة الحوادث.

ومؤخرا لجأت الشركات المتخصصة في صناعة السيارات إلى توفير تقنيات فرامل حديثة في المركبات، للتقليل من الحوادث وآثارها، والخسائر البشرية والمادية، حيث أدخلت تقنية "الفرامل الذكية" إليها.

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حمدى أبو الدهب، المعيد بكلية الهندسة جامعة سوهاج، قال لـ"الوطن" إن الفرامل الذكية تعمل على إيقاف السيارات بشكل تلقائي إذا لم يتمكن السائق من الضغط على "بدال الفرامل" لإيقاف سيارته في الوقت المناسب، لافتا إلى أن نظام الفرامل يتم الضغط عليه آلاف المرات في وقت قياسي.

وعن كيفية عمل تقنية الفرامل الذكية، أوضح "أبو الدهب" أن هذه التقنية تعتمد على استخدام مجموعة من الحساسات التي تكتشف العقبات أمام السيارات، سواء كانت سيارة أخرى أو أي حواجز، فترسل هذه الحساسات إشارات إلى وحدة التحكم الإلكترونية.

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المعيد بكلية الهندسة جامعة سوهاج، أوضح أن وحدة التحكم الإلكترونية تعالج الإشارات الواردة إليها من الحساسات الذكية، وإرسالها إلى مجوعة من المشغلات المناسبة، طبقا لنوع الفرامل الموجودة في كل سيارة، وبالتالي يتم إيقاف السيارة دون تدخل السائق، وهو ما يودي إلى تجنب الحوادث وتصادم السيارات، خاصة في حال حدوث أي عطل في نظام الفرامل.

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