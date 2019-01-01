فيديو| يخدم 72 مليون مسافر.. الصين تستعد لافتتاح أكبر مطار في العالم

أوشكت الصين على الانتهاء من بناء أكبر وأضخم مطار في العالم، تصل مساحته إلى مليون متر مربع، ومن المنتظر افتتاحه هذا العام، وفقا لسلطات العاصمة بكين.

وأطلق على اسم المطار "مطار بكين داشينج الدولي" ويقع على بعد 46 كيلومترا عن وسط العاصمة الصينية، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

ويعتبر هذا المطار، أكبر مركز مطارات دولي والمشروع الهندسي الأكثر تعقيدا في العالم، حيث شاركت في تصميمه الراحلة زها حديد المهندسة البريطانية العراقية الأصل.

ومن المنتظر افتتاح مطار داشينج الدولي في 30 سبتمبر 2019، كما أنه سيخدم بحلول عام 2025 أكثر من 72 مليون مسافر في العام.

ويبدو شكل مبنى المطار على شكل طائر الفينيق الأسطوري أونجمة بحر ضخمة يستطيع المسافر رصدها من الجو، لدى الإقلاع أو الهبوط في المطار الأكبر في العالم.