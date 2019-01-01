"شهر العسل بقى بصل".. سعودي يتعرض للسرقة في "ليالي العمر"

تعرض سعودي لموقف لا يحسد عليه عندما قرر قضاء إجازة شهر العسل في إيطاليا، فتعرض إلى عملية سرقة في فندق 5 نجوم شهير بمدينة ميلانو، فقد فيها مقتنيات ثمينة وجوازي سفر، وتحول شهر العسل إلى مهمة للبحث عن مرتكب الجريمة.

وأظهرت كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق تسللت سيدة إلى غرفة العروسين، وتمكنت من سرقة كل ما بها بما في ذلك جوازي سفرهما، ومبلغ مالي وساعات ثمينة تقدر بنحو 45 ألف دولار، ولم تترك سوى المحفظة الشخصية التي كانت مع العريس، بحسب "روسيا اليوم".

وقدم الزوجان بلاغ إلى السلطات الإيطالية، التي أخذت بدورها تبحث عن السارقة التي رصدتها كاميرات المراقبة، كشف غموض الحادث ومعرفة كيفية تسلل السارقة إلى غرفة العروسين، خاصة وأن الواقعة حدثت في فندق عريق ومزود بحراسات أمنية مشدد.