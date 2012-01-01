نايت كينج في Game of thrones لم يمت.. أطلق على نوع من النحل

"نايت كينج" اسم عرفه عشاق ومتابعي المسلسل الدرامي الشهير Game of thrones، الذي عرضت آخر حلقات الموسم الثامن والأخير منه في مايو الماضي، ليصبح الاسم المسمى الرسمي لنوع من أنواع النحل في أستراليا.

وقال الدكتور براين ليسارد عالم الحشرات الأسترالي، إنه جرى إطلاق اسم "نايت كينج" على نحل يدعى "بارامنوفيس نايتنج" نظرا لتشابه سمات النحل مع صفات ملك الليل في المسلسل، وفقا لموقع "بي بي سي" البريطاني.

وينمو النحل في فصل الشتاء، ويتميز بوجود تاج من الأشواك على رأسه، وتضع الأنثى بيضها على الحشرات الأخرى، وعندما يفقس البيض تأكل النحلة الحشرة من الداخل إلى الخارج بتحويلها إلى زومبي، تماما مثل ملك الليل في المسلسل، الذي قتل على يد آريا ستارك في الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والمعروفة باسم حلقة "الحرب".

وجرى اكتشاف النحل، في عام 2012، وبعد سنوات من الفحص أكد "براين" أنه نوع جديد من الحشرات، كما أوضح "براين" أن النحل يبلغ طوله نحو 1 سم، وينمو فقط في فصل الشتاء.