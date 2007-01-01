العثور على شاب مصاب بثقب في الرئة بأمريكا بعد حادث تحطم سيارته

عُثر على رجل من ولاية تكساس، على قيد الحياة، مصابًا بثقب في الرئة، وكسر في عدد من الضلوع، بعدما تحطمت سيارته في حادث، بسبب تناوله الخمر في إحدى حانات هيوستن، وكان مختفيًا لمدة خمسة أيام.

قبل خمسة أيام وقع الحادث على بعد 100 ياردة من أقرب طريق واختفاء سائق السيارة، ويدعى خوسيه فيلازكويز، ويبلغ من العمر 32 عاما، عثر عليه الأحد بمنطقة الغابات بالقرب من هيوستن، بعد أن تعقبت فرق البحث والإنقاذ إشارة هاتفه.

وبحسب "ديلي ميل" شوهد خوسيه آخر مرة بصحبة خطيبته بعد تناولهما المشروبات في حانة هيوستن، يوم الأربعاء، وفي اليوم التالي أفادت عائلته أنه مفقود بعد أن فشل في العودة إلى المنزل ولم يذهب لعمله.

وعثرت الشرطة على "خوسيه" داخل سيارته هوندا أكورد 2007، يوم الأحد، بعد أن قضى خمسة أيام، دون طعام أو ماء، وكان يعاني من إصابات عديدة، وقال رجال الإنقاذ إنه خرج من السيارة عندما انقلبت وتمكن من الزحف بعد ذلك للوصول إلى داخل السيارة.

واستغرق الأمر نحو خمس ساعات لسحب السيارة من الغابة، حيث تحطمت، وقال مؤسس شركة تكساس للتجهيزات، تيم ميلر: "لقد كان على قيد الحياة كل ما يمكننا قوله هو أنها معجزة حقًا والآن يتعافى من جروحه في مستشفى ميموريال هيرمان".

وأضاف أن "خوسيه" كان في حالة معنوية جيدة عندما عثر عليه، وعندما أخرجه المسعفون قاموا بالتصفيق والتهليل، وابتسم عندما رأى أسرته وسمعهم يتحدثون إليه واعتذر عن ارتكاب الحادث وشكر المسعفين على إنقاذه.