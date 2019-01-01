بالفيديو| في ألمانيا "امرأة البريد" تسلم الخطابات بالقارب من خلال النهر

08:28 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2019
تسليم البريد بالقارب

تسليم البريد بالقارب

كتب: حاتم سعيد حسن

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ما يزال منذ 122 عامًا يسلم البريد في بعض المناطق في ألمانيا عن طريق القارب.

وفي منطقة سبريوالد الريفية لا يمكنك الوصول إلى العديد من المنازل بشكل مباشر عن طريق البر وهذا يجعل طرق التسليم التقليدية غير ممكنة، وتشرح السيدة بوستريا بونار التي تعمل كامرأة بريد: "لا يمكن الوصول إلى العديد من المنازل إلا بالقوارب، إنها طريقة بسيطة وسريعة للتسليم".

وتمتد منطقة التوصيل التي تعمل بها بونار على بعد حوالي 8 كيلومترات وتحتوي على 65 أسرة، وتستغرق بونار عملها بشكل كامل في خلال ساعتين، وفقا لـ"euronews".

وكان توصيل الخطابات طبق عن طريق القارب لأول مرة في عام 1897 وهذا يعني أن السكان الذين نشأوا بتلك المنطقة يعرفون هذا النظام، ويتذكرغونتر براندت، وهو صانع القارب قائلا: "في أشهر الشتاء، كان كل شيء ينتظر حتى تكون الجليد، وفي بعض الأحيان كان يأتي ساعي البريد مستخدما الزلاجات الجليدية، أما اليوم،  يتم تسليم الخطابات بشكل آخر عن طريق القوارب وبغض النظر عن الطقس".

وتقول بونار: "في الطقس العاصف نعمل في المطر والصقيع والبر ونحاول الحفاظ على القارب في المسار الصحيح حينما يكون هناك الكثير من الرياح ويعتبر هذا تحد من نوع خاص، وعادة ما يكون القارب مصنوع من الألومنيوم مما يجعله خفيف للغاية وهذا يعتبر نعمة ونقمة الوقت نفسه".

وتنقل بونار قرابة 600 خطاب و 70 حزمة كل أسبوع، ويصل وزن كل عبوة إلى 31.5 كيلوجرام، ومن خلال تسليم الخطابات عبر القارب، يتم توفير نحو 350 كيلوجراما من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الموسم الواحد مما يشكل حفاظا على البيئة.

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