"سرطان القولون"و"قطع في الشبكية".. 2019 "نحس" على شريف مدكور

09:37 م | الإثنين 01 يوليو 2019
شريف مدكور

شريف مدكور

كتب: منة الصياد

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نشر، منذ دقائق، الإعلامي شريف مدكور، خبرًا عن إصابته بقطع في شبكية العين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "قطع في الشبكية.. نعمة وفضل".

وتابع "مدكور" توضيح حالته لجمهوره ومتابعيه، خلال مقطع فيديو مباشر بثه خلال تواجده بإحدى عيادات العيون الكبيرة، وذلك أثناء خضوعه لعملية ليزر، لعلاج القطع، موضحًا، "أنا وقعت وأخدت غرز وواضح كد إن ده اتسببلي في قطع بسيط في الشبكية عندي، وهعمل العملية بالليزر، والدكتور هيشرحلكوا أد إيه هي سهلة".

ويبدو أن عام 2019، يمثل عام المشاكل الصحية بالنسبة لـ "مدكور"، حيث اكتشف خلال شهر إبريل الماضي، إصابته بمرض سرطان القولون، أدى إلى إجرائه عملية استئصال جزء من القولون.

لينهض "مدكور" من جديد بعد تلك العملية الخطيرة، مستكملًا لرحلة علاجه، وتلقيه لجلسات العلاج الكيماوي، التي خضع لها لفترة، ليعود من جديد إلى عمله بشاشات التليفزيون، مستمرًا في تقديم برنامجه "شارع شريف".

وكان شريف مدكور تلقى رسائل دعم وحب ودعوات كثيرة من قِبل العديد من مشاهير الفن والإعلام، إلى جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أحدثت أثرًا إيجابيًا كبيرًا في نفسه، ساعده على تلقي العلاج بدعم كبير.

 

 

 

 

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