تغريم شاب عربي 30 ألف جنيه بتهمة "التعدي على الخصوصية"

أصدرت محكمة النقض أبوظبي، حكمًا قضائيًا بتغريم شاب عربي مبلغ 10 آلاف درهم، أي ما يعادل 30 ألف جنيه مصري، وذلك بسبب تهمة التعدي على الخصوصية، بعدما قام الشاب بنشر صورة للمجني عليه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن شخصي منه.

وكانت النيابة العامة، وجهت إلى المتهم تهمة التعدي على خصوصية المجني عليه، بعدما قام بنشر صورة شخصية له على أحد الموقع الإلكترونية، وذلك دون الحصول على إذن منه، حيث طلبت معاقبته طبقًا للمواد: 1،21/3، 41، 42، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقًا لما نشرت صحيفة "الإمارات اليوم".

كما ألزمت المحكمة، دفع مصاريف الدعوى شاملة أتعاب المحاماة.