مشجعو «أفريقيا» فى جولات سياحية: «مصر جميلة»

07:58 م | الإثنين 01 يوليو 2019
مشجعون مغاربة فى جولة سياحية

مشجعون مغاربة فى جولة سياحية

كتب: سحر عزازى

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فرحوا بتنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا، لاستغلال فترة وجودهم للتشجيع فى قضاء وقت ممتع وزيارة الأماكن السياحية والأثرية.

جاء نادر شبشوبة، من الجزائر، وراء منتخب بلاده لمؤازرته وفى الوقت نفسه لزيارة مصر لأول مرة فى حياته واستكشاف معالمها بمساعدة صديقه «أحمد»، غادر العاصمة بعد أول مباراتين لفريقه متوجهاً إلى شرم الشيخ ثم دهب، ومنها على الإسكندرية باعتبارها من أقدم المدن على مستوى العالم لرؤية قلعة قايتباى وزيارة المدينة وتناول وجبة سمك فى أشهر مطاعمها: «شفت فى شرم الشيخ الشعب المرجانية وفى الإسكندرية كان لازم اكتشف الحضارة والثقافة».

"نادر": زرت شرم ودهب والإسكندرية.. و"أسامة": بدأت بالأحياء الشعبية

يحكى صاحب الـ30 عاماً، أن مصر تعد البلد رقم 11 ضمن الدول التى زارها، حيث أعد برنامجاً سياحياً خاصاً للانتهاء منه قبل نفاد إجازته، مشيداً بكرم ضيافة المصريين وحلاوة لسانهم ومقابلتهم الودودة خاصة فى الأحياء الشعبية، مؤكداً أنه احتفل بعيد ميلاده داخل مركب فى النيل. أسامة مسكين، من دولة المغرب، حرص على زيارة المناطق الشعبية أولاً كالسيدة عائشة والسيدة زينب، ثم الذهاب إلى الأهرامات والمتحف المصرى ومنطقة خان الخليلى، وبرج القاهرة، ثم الاستعداد للتوجه إلى الإسكندرية وشرم الشيخ لزيارتهما، مشيداً ببشاشة المصريين و«خفة دمهم»، وحبهم الشديد للشعب المغربى.

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