رسالة من تطبيق "كريم" لعملائه بشأن ضريبة القيمة المضافة

08:09 م | الإثنين 01 يوليو 2019
شركة كريم

شركة كريم

كتب: منى السعيد

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أرسلت شركة كريم بريد إليكتروني إلى عملائها، بخصوص إضافة بند الضريبة المضافة، بدءًا من الأول من يوليو، موضحة أن هذا لا يعني تغيرا في قيمة أجرة الرحلة.

وأضافت "كريم"، خلال "الايميل"، أن التغير الوحيد هي إضافة البند بشكل منفصل ضمن بنود الإيصال إعمالا بالقانون، لكن هذا لن يؤثر على قيمة أجرة الرحلة.

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